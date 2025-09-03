ล็อกถล่ม! ‘ซันนี่’ ฟอร์มร้อนหักคิว ‘เบรเซล’ – ‘เอฟวัน’ ไม่พลาดเช่นกันเข้ารอบเมนดรอว์
“ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ไล่ต้อน ลูก้า เบรเซล 5-0 เข้ารอบเมนดรอว์สนุกเกอร์ซีอานกรังด์ปรีซ์ 2025 ที่จีน ร่วมกับ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู และ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ
“ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ มืออันดับ 72 ของโลก ทำผลงานสุดร้อนแรง ไล่ต้อน ลูก้า เบรเซล อดีตแชมป์โลกปี 2023 จากเบลเยียม ขาดลอย 5-0 เฟรม ในศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ ซีอานกรังด์ปรีซ์ 2025 รอบคัดเลือก ที่มัตติโอลี่ อารีน่า เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
ไฮไลต์อยู่ที่เฟรม 3 เมื่อซันนี่นำอยู่ 40-1 คะแนน ก่อนที่เบรเซลจะขอยอมแพ้กลางคัน ทำให้จอมคิวไทยการันตีชัยชนะและคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอว์ ที่จะดวลกันระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคมนี้ ที่เมืองซีอาน ประเทศจีน
อีกหนึ่งนักแม่นรูไทย “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 44 ของโลก ก็ไม่พลาดเช่นกัน หลังเอาชนะมือสมัครเล่นจากอังกฤษ แพทริก วีแลน 5-1 เฟรม คว้าสิทธิ์ลุยซีอานกรังด์ปรีซ์ได้สำเร็จ
จากผลดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันมีนักสนุกเกอร์ไทยการันตีตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอว์แล้ว 3 คน ได้แก่ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ, “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู และ “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ขณะที่ “ติม กาญจน์” ชัชพงศ์ นาสา มือ 102 ของโลก ได้สิทธิ์แข่งที่จีนตั้งแต่รอบ 129 คนร่วมกับนักสอยคิวไวล์ดการ์ดเจ้าถิ่น