‘ฐิติพันธ์-สุภโชค’ พร้อมลุยคิงส์คัพ ทุ่มสุดตัวนำ ‘ช้างศึก’ ป้องแชมป์อีกสมัย
ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์ คัพ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
การฝึกซ้อมล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย นำทัพนักเตะทั้ง 23 คนลงติวเข้ม หลังได้ทาง ปรเมศย์ อาจวิไล นักเตะจากสโมสร จูบิโล อิวาตะ ในลีกญี่ปุ่น เดินทางมาสมทบกับทีม โดยเน้นไปที่การใส่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงการจบกอร์
ก่อนการฝึกซ้อม “นิว” ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ กองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรทรู แบงค็อกฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง เพราะว่าห่างจากทีมชาติไปสองปี ทีมเรามีรุ่นน้องหน้าใหม่ๆ มาเยอะมาก เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนเดิม แน่นอนเป้าหมายคือ ป้องกันแชมป์คิงส์ คัพ ที่กาญจนบุรีให้ได้ ทุกคนมุ่งมั่นทำกันเต็มที่ ช่วยกันเพื่อที่จะคว้าแชมป์คิงส์ คัพในครั้งนี้
“ส่วนตัวไม่ว่าจะตำแหน่งไหน หรือลงตอนไหนจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุด ผมไม่มีข้อมูลในการเจอกับฟิจิมาก ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูการวิเคราะห์จากโค้ช และทีมงาน ว่าทางฟิจิเล่นอย่างไร เราต้องเตรียมตัวทุกรูปแบบในการเจอกับ ฟิจิ ผมไม่มีปัญหาในการเล่นเวลาสองทุ่มมาก่อน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร” ฐิติพันธ์กล่าว
ด้าน “เช็ค” สุภโชค สารชาติ แนวรุกทีมชาติไทย จากสโมสรฮอกไกโด คอนซาโดเล ซัปโปโร ในลีกญี่ปุ่น กล่าวว่า ทุกคนตอนนี้อยู่ในความพร้อมที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครจะมีปัญหาอะไร ทุกคนน่าจะพร้อม ส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกัน พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ เราได้มาเล่นที่กาญจนบุรี หลังจากได้มาซ้อมได้เห็นแฟนบอลมาต้อนรับเป็นอย่างดี
“การขาด ศุภณัฏฐ์ ส่วนตัวรู้สึกแปลกๆ เพราะปกติเราจะนอนด้วยกัน แต่ทุกคนที่มาในรอบนี้ต่างพร้อมจะเล่นทุกคน ไม่มีปัญหาอะไร การซ้อมเมื่อวานไม่ได้เข้มข้นอะไรมาก เป็นการส่งบอลกันปกติ เพราะเป็นวันแรก วันนี้น่าจะมีการลงแทคติกมากขึ้น ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นว่าใครจะได้ลงสนาม ผมมองว่าทุกคนมีศักยภาพพอกันหมด ไม่ว่าใครที่จะได้ลง ทุกคนพร้อมทำตามที่โค้ชต้องการไม่น่ามีปัญหา อยากจะเชิญชวนแฟนบอลทุกคน ที่กาญจนบุรี หรือทางบ้าน มาเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของพวกเรากันเยอะๆ”
โปรแกรมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 51 มีดังนี้
รอบรองชนะเลิศ
อิรัก พบ ฮ่องกง
วันที่ 4 กันยายน 2568
16.00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
ไทย พบ ฟิจิ
วันที่ 4 กันยายน 2568
20.00 น.
สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)
รอบชิงชนะเลิศ และ ชิงอันดับ 3 วันที่ 7 กันยายน 2568
เวลา 16.00 น. นัดชิงชนะเลิศ อันดับ 3
เวลา 20.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
ถ่ายทอดสดทาง : ช่อง 32, BG SPORTS และ True Visions Now