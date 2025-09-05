เยาวชนจาก 13 ชาติ ร่วมศึกสะวิง ไทยแลนด์ จูเนียร์ โค้ช ม.ดังจากอเมริกา บินมาดูถึงสนามอัลไพน์ เชียงใหม่
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการใหญ่ โดย เอเจจีเอ (American Junior Golf Association) ของสหรัฐฯ หนึ่งในการแข่งขัน “อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์” ที่จัดแข่งขันทั่วโลก และสัปดาห์นี้มาจัดครั้งแรกที่ประเทศไทย รายการ “ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568 ที่สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ครั้งนี้มีทีมโค้ชของมหาวิทยาลัยดังจากสหรัฐอเมริกา มาแนะแนวทางการเล่นกอล์ฟ และโอกาสทางด้านศึกษาให้น้องๆเยาวชนถึงสนาม แชมป์ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันรายการ เอเจจีเอ ที่สหรัฐฯ และยังได้สิทธิ์แข่งขันระดับเยาวชนอีกหลายรายการ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 เป็นรอบซ้อมอย่างเป็นทางการ มีนักกอล์ฟ 111 คน จาก 13 ชาติ ร่วมแข่งขันด้วยอย่างคึกคัก โดยมี “โปรบูม” ปราชญ์ รัตนกูล ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันและทีมงาน ให้ต้อนรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟเยาวชนทุกคน
บริษัท โกลบอลกอล์ฟ แมเนจเม้นท์ ผู้จัดการแข่งขัน เอเจจีเอ ไอพีเอส หรือ อเมริกัน จูเนียร์ กอล์ฟ แอสโซซิเอชั่น องค์กรจัดการแข่งขันกอล์ฟระดับเยาวชนของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก จับมือกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนจัดแข่งขันรายการ “ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025” เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนได้มีการพัฒนาฝีมือแข่งขันในระดับนานาชาติ ยังเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอนาคต
โดยมีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันรวม 111 คน จาก 13 ชาติ ประกอบด้วย ไทย, ออสเตรเลีย, แคนาดา, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, สิงค์โปร์, ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา รับสมัครนักกอล์ฟที่อายุไม่เกิน 18 ปี แบ่งเป็นนักกอล์ฟชาย 70 คน และนักกอล์ฟหญิง 41 คน เล่นสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน เมื่อจบการเล่น 36 หลุมแรก ตัดตัวนักกอล์ฟที่ 65 เปอร์เซนต์ และเสมอ เข้าเล่นรอบสุดท้าย แชมป์รายการนี้รับสิทธิ์ร่วมแข่งขันทุกรายการของ เอเจจีเอ (American Junior Golf Association) ของสหรัฐฯ และมีรางวัลเป็นดาวจาก เอเจจีเอ แบ่งผู้เล่นชาย-หญิง ประเภทชาย ผู้เล่นที่จบอยู่อันดับท็อป 5 รวม 12 ดวง ท็อป 10 รวม 8 ดวง ท็อป 15 รวม 4 ดวง และท็อป 50 เปอร์เซ็นต์ รวม 1 ดวง ทางด้านประเภทหญิง ผู้เล่นที่อันดับท็อป 3 รวม 12 ดวง ท็อป 5 รวม 8 ดวง ท็อป 10 รวม 4 ดวง และท็อป 50 เปอร์เซ็นต์ รวม 1 ดวง
นอกจากนี้ นักกอล์ฟเยาวชน ชายและหญิง ผลงานดีสุด 3 คน ได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขัน รายการ “พัฒนา อเมเจอร์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง อินวิเตชั่นเนล 2025” ในเดือนตุลาคม ก่อนสิ้นปีนี้ในเดือนพฤศจิกายน ยังได้รับเชิญร่วมแข่งขันอีก 2 ทัวร์นาเมนต์ ในรายการ “เนกซ์เจน อเมเจอร์ เวิลด์ ไฟนอล 2025” ที่ประเทศออสเตรเลีย และการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย “ไทยแลนด์ จูเนียร์ มาสเตอร์ส 2025” อีกทั้งในปี 2026 ยังได้รับเชิญเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้ รายการนานาชาติ ชิงแชมป์เอเชีย “แบล็ค เมาน์เท่น เอเชียน จูเนียร์ มาสเตอร์ส 2026” เดือนกุมภาพันธ์, รายการ “ยูเอส.คิดส์ กอล์ฟ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” เดือนเมษายน และ รายการ “ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ-เอเจจีเอ ไอพีเอส” 2026 เดือนกันยายนอีกด้วย
ทั้งนี้ ระหว่างแข่งขันของทุกวัน ยกเว้นรอบสุดท้าย ทางทีมโค้ชกอล์ฟจากระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา ยังได้จัดกิจกรรม “มินิ กอล์ฟ แคมป์” เพื่อมอบความรู้ในการเล่นกอล์ฟให้กับเยาวชนในรุ่นอายุ 12-18 ปี รวมถึงจัดสัมมนาแนะแนวการเข้ารับทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และน้อง ๆ เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุมสัมมนา ของสนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
กำหนดเวลาปล่อยตัวผู้เล่นรอบแรก ในวันที่ 5 กันยายน 2568 ออกสตาร์ต ทางด้านหลุม 1 และหลุม 10 กลุ่มแรก เริ่มเวลา 06.50 น. รอบบ่ายเริ่มเวลา 11.45 น. แฟนกอล์ฟสามารถเข้ามาชมการแข่งขัน และให้กำลังใจน้อง ๆ ได้ทุกวัน หรือรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกวันผ่าน แอปฯ เอไอเอส เพลย์ หรือทางเพจ Facebook : The Junior Golf Series หรือ Youtube: THE JUNIOR GOLF SERIES