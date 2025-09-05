นักชู้ต 352 ทีมกว่า 1.5 พันสนั่นโคราช สิริเกศ-บัวหลวง แชมป์หวิว 3X3
ยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand สนามที่ 8 โคราชสุดคึกคักมีทีมแห่เข้าร่วมมโหฬารถึง 352 ทีม รวมนักกีฬากว่า 1,500 คน มากที่สุดเท่าที่เคยแข่งTOA มาในภูมิภาค ส่วนผลแข่งขัน บัวหลวงวิทยาคม ทีมเก่งแดนบุรีรัมย์ เฉือนหวิว 1 แต้ม โค่น start up ที่มีทีมชาติตัวเก่ง ในรุ่น 18 ปีสำเร็จ ส่วนหญิงก็มันสะเด่าไม่แพ้กัน สตรีศิริเกศไล่ตามก่อนแซงวินาทีสุดท้าย คว้าาแชมป์ 18 ปีหญิง รัฐิกา ท่อเจริญ คว้า MVP ไปครองด้วย
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3×3 All Thailand 2025 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศรวม 10 สนาม ตั้งเป้าหมายทำให้ได้ 2,000 ทีม ย่างเข้าสู่สนามที่ 8 จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยปีนี้เพิ่มเติมความยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเวทีให้กลุ่มนักบาสฯ ปัญญาชนขึ้นมาโดยเฉพาะ สนามนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานร่วมด้วย นายวีรชาติ ทุ่งไผ่แหลม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา คุณฐิตารีย์ บุญธรรมสามิสร ผู้จัดการการตลาด ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช และคุณวัชรี ศรีพราหมณ์เวชช เลขาธิการสโมสรบาสเกตบอลนครราชสีมา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
ด้านการแข่งขันในสนามที่ 8 นี้ สมัครแข่งขันกัน ถึง 352 ทีม รวมนักกีฬากว่าหนึ่งพันห้าร้อยคน จารึกประวัติศาสตร์การแข่งขันในระดับภูมิภาคที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่แข่งขันมา และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่นโดยเฉพาะในประเภท 18 ปีชาย บัวหลวงวิทยาคม ทีมเก่ง 3 x 3 ที่กวาดแชมป์มาหลายรายการ โคจรมาเจอ Start Up ที่มีทีมชาติลูกครึ่ง รอนนี่ ออร์ซอฟฟ์ นำทัพ โดยบัวหลวงอาศัยทีมเวิร์คที่เหนือกว่าเล็กน้อยชูตเข้าวินสุดมัน 19 -18 พร้อมพุฒิพร คำสอน คว้า MVP ของรายการไปครอง ด้าน 18 ปีหญิง ก็สุดมัน สตรีศิริเกศจากศรีสะเกษ ตามหลัง SVT Rising Stars เกือบทั้งเกม จนวินาทีสุดท้าย รัฐิกา ท่อเจริญ บุกชูตชัยสำเร็จ 12-11 คว้าแชมป์ และรัฐิกา คว้ารางวัล MVP ได้ด้วย
อีกหนึ่งรุ่นไฮไลท์ คือประชาชนชาย มูซา ซาโน่ นักชูตร่างโย่งผิวหมึกประสานงาน “เอ แอร์ไลน์” อำพล พวงแก้ว พาทีมญาติมิตร redwolf พิชิตแชมป์สบายๆดังผลการแข่งขันดังนี้
รุ่นประชาชนหญิง รอบชิงชนะเลิศ EDU SILPAKORN ชนะ Money hero 16-6, ชิงอันดับ 3 YK ชนะ DECHA GIRLS 20+ 18-9, รุ่นประชาชนชาย ชิงชนะเลิศ ญาติมิตร REDWOLF ชนะ ภัทรเครื่องเย็น 21-10, ชิงอันดับ 3 ลาบเลือดxแอ็คโค่ฟีด ชนะ Auto ตะโกราย 20-14
รุ่น 23 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ LL x ภัทรเครื่องเย็น ชนะ EDU SILPAKORN 12-11, ชิงอันดับ 3 KKH C ชนะ KKU B 14-7, รุ่น 23 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ ยาดมโพธิ์เฮิร์บ ชนะ คุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต 21-20, ชิงอันดับ 3 Airball Academy ชนะ LL x ภัทรเครื่องเย็น 19-14
รุ่น 18 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ สตรีสิริเกศ ชนะ SVT Rising Stars 12-11, ชิงอันดับ 3 สุรนารีวิทยา A ชนะ Korasaurus 15-9, รุ่น 18 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ชนะ Start Up 19-18, ชิงอันดับ 3 หอมแบ่ง JR ชนะ Korasaurus 21-18
รุ่น 16 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ SNR plus ชนะ SVT Rising Stars 14-12, ชิงอันดับ 3 สตรีสิริเกศ ชนะ สุรนารีวิทยา U16 สกอร์ 14-12, รุ่น 16 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ Lime ชนะ Bruhnell 13-12, ชิงอันดับ 3 ลูกหมี ชนะ โคตรซิ่ง Academy 18-15
รุ่น 14 ปี หญิง ชิงชนะเลิศ KJA ชนะ SN Academy A 12-9, ชิงอันดับ 3 Godzilla C ชนะ Godzilla B 11-10, รุ่น 14 ปี ชาย ชิงชนะเลิศ E-Fit ชนะ JUMP THE CENTER 22-9, ชิงอันดับ 3 โค้ชบ้านนอก ชนะ SN Academy A 14-11
รุ่น 12 ปี Mixed ชิงชนะเลิศ Midnight ALLStar A ชนะ ส้มแข่ว 15-7, ชิงอันดับ 3 SN Academy A ชนะ SD BLACK JUNIOR 8-6
รางวัล MVP นักกีฬาหญิงประจำการแข่งขัน ได้แก่ รัฐิกา ท่อเจริญ จากทีม สตรีสิริเกศ และ นักกีฬาชายประจำการแข่งขัน ได้แก่ พุฒิพร คำสอน จากทีมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
สรุปทีมร่วมแข่งขัน 8 สนามที่ผ่านมา ทำได้ 1,974 ทีม เกือบทะลุเป้าหมาย 2,000 ทีมเต็มที โดยสนามที่ 9 TOA 3 x 3 All Thailand จะบุกไปที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้