อัญชิสา ดับฝันดาวรุ่งจีนทะลุตัดเชือก ฐานทัพ เข้าชิงชายคู่หวด จี เอช แบงก์
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งมีรายการเทนนิสชาย เอ็ม 25 และหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 2,032,800 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2568 แข่งขันกันสนุก
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ สาวไทยวัย 22 ปี มือ 743 โลก เดินหน้าทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง หลังจากใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์ดับฝันผ่านเข้ารอบของ “หวัง หยูหาน” ดาวรุ่งจีน วัย 18 ปี มือ 53 เยาวชนโลก และมือ 1026 โลก โดย “ออมสิน” เอาชนะได้ 2 เซตรวด 6-2, 6-3 ในเวลา 1.13 ชั่วโมง
อัญชิสา ฉลุยสู่รอบรองชนะเลิศพบ ลี อึนฮเย สาวเกาหลีใต้ มือวาง 8 และมือ 364 โลก ที่ชนะ ลู่ เจียจิง สาวจีน มือวาง 4 และมือ 337 โลก 2-0 เซต 6-3, 6-1
ทางด้านหนุ่มลูกครึ่งไทย-เบลเยียม “เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ” วัย 22 ปี ยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงได้ถูกใจกองเชียร์อย่างต่อเนื่อง โดย เจมส์ มือ 1996 โลก ลงสนามในนามนักเทนนิสไทย แข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ และเอาชนะ ชู ซอกฮยอน หนุ่มเกาหลีใต้ มือ 1304 โลก ได้ 2 เซตรวด 7-5 และ 6-1 ในเวลา 1.33 ชั่วโมง
เจมส์ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ โดมินิค ปาแลน มือวาง 3 และมือ 572 โลก จากสาธารณรัฐเช็ก รองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เข้ารอบหลังชนะ ไอแซค เบครอฟต์ จากนิวซีแลนด์ 2-1 เซต 5-7, 6-2 และ 6-2
ขณะที่ “แซค” ฐานทัพ สุขสำราญ ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ ในประเภทชายคู่ หลังผนึกกำลังกับ โทโมฮิโระ มาซาบายาชิ จากญี่ปุ่น เป็นคู่มือวาง 2 ของรายการ และช่วยกันหวดเอาชนะ อัน ซุก กับ อี แจมุน คู่มือวาง 3 จากเกาหลีใต้ ในรอบรองชนะเลิศ ได้อย่างฉิวเฉียด 2-1 เซต 7-5, 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
ผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ (วาง 4) แพ้ คิม ดง จู (เกาหลีใต้) 4-6, 1-6 ศศิกุมาร์ มุกุนด์ (1-อินเดีย) ชนะ ลีโอ วิฑูรย์เธียร (6-ญี่ปุ่น) 6-0, 6-4
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ คู ยอนวู (5-เกาหลีใต้) ชนะ มิโฮะ คุราโมจิ (ญี่ปุ่น) 6-1, 6-0 รินะ ไซโก (6-ญี่ปุ่น) ชนะ เทียน ฟางหราน (จีน) 6-0, 6-1