สองดาวรุ่ง อินเดีย-จีน นำรอบแรก ศึกกอล์ฟ ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่สนามอัลไพน์ เชียงใหม่
อัชวันต์ ศรีวัสตาวา ดาวรุ่งจากอินเดีย วัย 15 ปี ขึ้นนำประเภทชาย ด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 67 ขณะที่ ซู หนิงเยา นักกอล์ฟสาวจีนวัย 15 ปี นำในประเภทหญิง สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 69 ศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ “ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์”
ศึกกอล์ฟเยาวชนนานาชาติ รายการ “ไทยแลนด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 เอเจจีเอ อินเตอร์เนชั่นเนล พาร์ทเวย์ ซีรี่ส์” อีกเส้นทางสู่การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน เอเจจีเอ ของสหรัฐอเมริกา มีนักกอล์ฟร่วมแข่งขัน 13 ชาติ ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.68 ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน แบบพาร์ 72 ผู้ชายเล่นระยะ 6,909 หลา และผู้หญิงเล่นระยะ 5,903 หลา แบบสโตรคเพลย์ 3 วัน 54 หลุม เมื่อจบสองวันแรกตัดตัวผู้เล่น 65 เปอร์เซนต์รวมเสมอ เข้าสู่รอบสุดท้าย จบการแข่งขันรอบแรก เมื่อวันที่ 5 ก.ย.68
ผลแข่งขันรอบแรก ประเภทชายผู้นำ เป็นนักกอล์ฟจาก อินเดีย อัชวันต์ ศรีวัสตาวา วัย 15 ปี ออกสตาร์ททางหลุม 10 ทำอีเกิ้ลได้ที่หลุม 5 พาร์ 5 ชิพชอตสามข้างกรีนจากระยะ 20 หลาลง ตามด้วยอีก 5 เบอร์ดี้จากหลุม 4, 7, 11, 14 และ 17 รอบนี้พลาดเสียสองโบกี้ที่หลุม 2 และ 15 สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 67
หลังเกม ชวันต์ ศรีวัสตาวา เผยว่า “สนามท้าทายมากๆ เป็นอีกทัวร์นาเม้นท์ระดับนานาชาติที่นักกอล์ฟจากเอเชีย ให้ความสนใจกันเยอะ จัดแข่งขันได้ดีเยี่ยมอย่างมีเป้าหมายสู่การแข่งขันของ เอเจจีเอ ที่ประเทศสหรัฐฯ เล่นได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะเกมลูกสั้นข้างกรีนที่เล่นได้ดีเช่นกัน”
ขณะที่ คานาฟ ชัวฮาน จากอินเดีย อยู่อันดับ 2 ตามผู้นำ 1 สโตรก ด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 68, อันดับ 3 ฮัน แจโฮ จากเกาหลีใต้ สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 69 แซคคารี เอเดน วิลลาโรมัน จากฟิลิปปินส์, อยู่อันดับ 4 สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 70 โดยมี ริว แทโอ จากเกาหลีใต้, ราล์ฟ เรียน บาติกัน จากฟิลิปปินส์ และ ไดอิชิ ฮายาชิ จากญี่ปุ่น อยู่อันดับ 5 ร่วมสกอร์รวมเท่ากัน 1 อันเดอร์พาร์ 71
ส่วนประเภทหญิงผู้นำเป็นของ ซู หนิงเยา สวิงสาววัย 15 ปีจากจีน รอบนี้สตาร์ตเกมทางหลุม 10 เก้าหลุมแรกทำได้เบอร์ดี้เดียวที่หลุม 14 พาร์ 4 ในรอบเก้าหลุมสุดท้ายพลาดเสียโบกี้ที่หลุม 1 พาร์ 4 จากการตีตกน้ำ แต่เก็บอีก 3 เบอร์ดี้คืนได้ที่หลุม 3, 4 และ 9 จบเกมด้วยสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 69
หลังเกม ซู หนิงเยา เผยว่า “เป็นไปตามเป้าที่วางไว้วันละ 3 อันเดอร์ สี่เบอร์ดี้วันนี้ได้จากการพัตต์ในระยะหวังผลทั้งหมด เกือบทำอีเกิ้ลได้ที่หลุม 9 เมื่อชิพข้างกรีนจากระยะ 30 หลา เกือบลงหลุมแท็ปอินเบอร์ดี้ หลังจากเสียโบกี้ที่หลุม 1 ทำให้ฮึดสู้และเกมลงด้วยดี”
ขณะที่ ภทรณิฎาร์ พลมณี นักกอล์ฟวัย 16 ปีจากไทย อยู่อันดับ 2 จบเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 จากผลงาน 5 เบอร์ดี้ จากหลุม 2, 7, 11, 14 และ 18 เสีย 3 โบกี้จากการตกทรายที่หลุม 3 กับ 13 และตีเข้าป่าที่หลุม 9
ภทรณิฎาร์ พลมณี เผยว่า “รอบนี้แท็ปอินเบอร์ดี้ไปสองหลุม ที่หลุม 2 ใช้พิชชิ่งเวดจ์เล่นจากระยะ 110 หลา และหลุม 11 พาร์ 4 เล่นชอตสองด้วยล็อบเวดจ์ 58 องศาจากระยะ 60 หลา มีปัญหาที่การเล่นเข้าหากรีนที่ยังไม่แน่นอนที่เสียโบกี้ทั้งหมดเกิดจากปัญหาตรงนั้น แต่ผลงานที่ออกยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ สองวันที่เหลือจะพยายามเล่นให้ดีขึ้น”
ทางด้าน พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ วัย 16 ปี จบเกมเข้ามา 1 อันเดอร์พาร์ 71 อยู่อันดับ 3 ร่วมกับ วิชิตา พรมกัลป์ สาวจากเชียงใหม่วัย 17 ปี โดย พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ เปิดใจว่า “พอใจกับผลงานการออกสตาร์ท วันนี้พลาดเสียดับเบิ้ลโบกี้ 2 หลุม หลุม 12 ตีเข้าป่า ขณะอีกหลุมตีตกน้ำที่หลุม 17 โชคดีทำ 5 เบอร์ดี้ ต้องเล่นให้ละเอียดกว่านี้ในอีกสองวันที่เหลือ”
สำหรับการแข่งขันรอบวันที่ 2 วันที่ 6 กันยายน 2568 ออกสตาร์ตพร้อมกันทางหลุม 1 และหลุม 10 กลุ่มแรก เริ่มเวลา 06.50 น. รอบบ่ายเริ่มเวลา 11.45 น. แฟนกอล์ฟสามารถเข้ามาชมการแข่งขัน และให้กำลังใจน้อง ๆได้ทุกวัน หรือรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกวันผ่าน แอปฯ เอไอเอส เพลย์ หรือทางเพจ Facebook : The Junior Golf Series