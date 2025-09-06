ระเบิดศึกลูกยางปัญญาชน 2025 ที่ มทร.ธัญบุรี ดึง ‘ชมพู่ พรพรรณ’ สร้างแรงบันดาลใจ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษา “มิกาซ่า วอลเลย์บอล ยู แชมเปี้ยน คัพ 2025” ที่จะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9-29 กันยายน
ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าว นอกจากนี้ยังมี รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาาลัยแห่งประเทศไทย , คุณสุรชัย สาธิตะกร ผู้จัดการทั่วไปบริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด , คุณทักขศิษฎ์ จิตติวาณิชย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกันกล่าวถึงการเข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ขณะที่สปอร์ตไอดอล ที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักกีฬาประจำปี 2025 ได้แก่ พรพรรณ เกิดปราชญ์ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันสังกัดอยู่กับสโมสรออร์แลนโด้ วัลคีรีส์ ในศึกโปรวอลเลย์บอลลีกของสหรัฐอเมริกา
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 4 ของการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับอุดมศึกษา เราพยายามยกระดับการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในทุกปี ปีนี้เราได้พาร์ทเนอร์ใหม่อย่าง มิกาซ่า เข้ามาสนับสนุน ก็ยิ่งนับว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ภาพรวมของการแข่งขันเป็นไปในทิศทางตามวัตถุประสงค์ การตอบรับในปีนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก มีทีมหลากหลายสถาบันน้องใหม่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน ในแง่ของความพร้อม เรามีความพร้อมทุกด้าน ทั้งสนามแข่งขัน ที่พักในการรองรับนักกีฬาจากทุกสถาบัน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็หวังว่าจะเป็นอีกปีที่เข้มข้นและสนุกสนานแน่นอนครับ”
ด้าน “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ กล่าวในฐานะสปอร์ตไอดอล ว่า “ช่วงเวลาของการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา เป็นอะไรที่สนุกมาก การได้มาเล่นกับเพื่อน หรือการได้เจอกับเพื่อนๆต่างสถาบัน ทำให้เกิดมิตรภาพที่ดี ก็อยากจะให้น้องๆนักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ เพราะรายการนี้ก็สามารถนำไปต่อยอดกับการเล่นอาชีพหรือการขึ้นสู่ทีมชาติไทยได้ในอนาคต”
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษา “มิกาซ่า วอลเลย์บอล ยู แชมเปี้ยน คัพ 2025” มี 24 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยทีมชาย 18 ทีม และทีมหญิง 13 ทีม จะทำการแข่งขันเป็นสองช่วง ระหว่างวันที่ 9-15 ก.ย. 68 และ 25-29 ก.ย. 68 นี้ ณ อาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี เข้าชมฟรีตลอดการแข่งขัน
ผลการจับสลากแบ่งสายในรอบแรก มีดังนี้
ทีมชาย
สายเอ : ว.บัณฑิตเอเซีย , มรภ.สวนสุนันทา , มรภ.พระนคร , สจล.ลาดกระบัง
สายบี : มกช.สุโขทัย (แชมป์เก่า) , ม.ปทุมธานี , มกช.สมุทรสาคร , มทร.ตะวันออก , ม.ธรรมศาสตร์
สายซี : ว.นครราชสีมา , ม.เกษตรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ม.กรุงเทพ , มรภ.จันทรเกษม
สายดี : มทร.ธัญบุรี (เจ้าภาพ) , ม.รังสิต , มกช.กรุงเทพ , ม.มหิดล
ทีมหญิง
สายเอ : ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ , ม.ราชพฤกษ์ , ม.กรุงเทพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มทร.ธัญบุรี
สายบี : ม.ศรีปทุม , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.เกษตรศาสตร์ , ว.นครราชสีมา
สายซี : ม.รังสิต , ม.รัตนบัณฑิต , สลจ.ลาดกระบัง , ม.ขอนแก่น