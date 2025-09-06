อัญชิสา พลิกชนะมือวางทะยานเข้าชิง ฐานทัพกับญี่ปุ่นคว้าแชมป์คู่หวด G H BANK
ศึกเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (3) ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้าย มีเทนนิสชาย เอ็ม 25 และหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 2 รายการ เป็นเงินไทยประมาณ 2,032,800 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2568 เข้าโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ นักหวดไทย วัย 22 ปี มือ 743 โลก พ่ายเซตแรกแบบขาดลอยให้แก่ ลี อึนฮเย นักหวดเกาหลีใต้ วัย 25 ปี มือวาง 8 และมือ 364 โลก แต่ อัญชิสา มาแก้ตัวได้สำเร็จในสองเซตถัดมา หลังจากรวบรวมสมาธิ และพยายามเล่นด้วยความมั่นใจ จนเป็นฝ่ายแซงเอาชนะ 2-1 เซต 1-6, 6-1 และ 6-4 ในเวลา 1.42 ชั่วโมง
อัญชิสา ทะยานสู่เวทีชิงชนะเลิศ พบกับ คู ยอนวู จากเกาหลีใต้ มือวาง 5 และมือ 338 โลก ที่ตัดเชือกชนะ รินะ ไซโกะ จากญี่ปุ่น มือวาง 6 และมือ 349 โลก 2-0 เซต 6-2, 6-4
ด้านชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ นักเทนนิสไทย เจมส์ วัน แฮร์เซเลอ หนุ่มลูกครึ่งไทย-เบลเยียม วัย 22 ปี มือ 1996 โลก สุดต้านความแข็งแกร่งของ โดมินิค ปาแลน จากสาธารณรัฐเช็ก มือวาง 3 และมือ 572 โลก ดีกรีรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ เจมส์ พ่ายไป 0-2 เซต 1-6, 3-6 ในเวลา 1.15 ชั่วโมง
เจมส์ หยุดผลงานไว้ที่รอบรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,550 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 52,514 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 8 คะแนน ในขณะที่ โดมินิค ปาแลน เข้าไปชิงชนะเลิศกับ ศศิกุมาร์ มุกุนด์ จากอินเดีย มือวาง 1 และมือ 464 โลก ที่ตัดเชือกชนะ คิม ดง จู มือ 1996 โลก จากเกาหลีใต้ 2-0 เซต 6-1, 6-2
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ “แซค” ฐานทัพ สุขสำราญ หนุ่มไทย กับ โทโมฮิโระ มาซาบายาชิ หนุ่มญี่ปุ่น คู่มือวาง 2 ของรายการ ช่วยกันหวดเอาชนะ เจสซี่ เดลานีย์ จากออสเตรเลีย และ ลีโอ วิฑูรย์เธียร จากญี่ปุ่น คู่มือวาง 1 ได้ 2 เซตรวด 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-4
ฐานทัพ กับพาร์ทเนอร์ชาวญี่ปุ่นได้ครองแชมป์ชายคู่ พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,782 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 60,374 บาท และคะแนน คนละ 25 คะแนน โดยนับเป็นแชมป์ชายคู่สัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกันของฐานทัพด้วย ในขณะที่คู่มือวาง 1 ได้รองแชมป์ได้รับไปแบ่งกัน 1,023 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 34,659 บาท และคนละ 16 คะแนน
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ มานะ อายูคาวะ กับ เอริ ชิมิสึ คู่มือวาง 1 จากญี่ปุ่น คว้าแชมป์ตามคาด หลังเอาชนะ นัตสึมิ คาวากุจิ กับ เอริกะ เซมะ จากญี่ปุ่นเช่นกัน 2-1 เซต 6-2, 6-7 ไทเบรก 5-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 มานะ กับ เอริ คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัลร่วมกัน 1,762 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 59,696 บาท และคนละ 35 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ ได้รับร่วมกัน 895 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 30,322 บาท และคนละ 23 คะแนน
ทั้งนี้ ในพิธีมอบรางวัลประเภทคู่ ได้รับเกียรติจาก นายอมร ดวงปิ่นคำ ผู้ตัดสินชี้ขาด สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬา.