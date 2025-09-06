ทีมเทนนิสโรงเรียนเตรียมอุดมกำชัยนัดแรกหวด 100 พลัส
นักหวดทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมพลังหวดเอาชนะทีมโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 3-0 แมตช์ ในรอบพบกันหมดนัดแรก การแข่งขันเทนนิสประเภททีมชายระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 4 “100 พลัสสคูลคัพ 2025” ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์ มีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 โดยปรากฏผลทั้ง 3 แมตช์ ดังนี้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชนะ โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 3-0 แมตช์ ประเภทเดี่ยว 1 แดนไทย ตาก้อง ชนะ พชร ทวีกุล 4-1,4-2 ประเภทเดี่ยว 2 ภูดิถ ปภัสร์สิริกุล ชนะ อัครินทร์ อัศวเบญจาง 2-4,4-1,1-0(7) ประเภทคู่ แดนไทย ตาก้อง/ยองเจ ทองรุ่ง ชนะ อัครินทร์ อัศวเบญจาง/พชร ทวีกุล 4-2,4-2
ส่วนการแข่งขันรอบพบกันหมดนัดแรกคู่อื่น ๆ มีดังนี้ โรงเรียนนานาชาติเวลส์ ชนะ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร 3-0 แมตช์ โรงเรียนบางกอกพัฒนา ชนะ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี 3-0 แมตช์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 2-1 แมตช์ โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ ชนะ โรงเรียน อมาตยกุล 3-0 แมตช์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชนะ โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต 3-0 แมตช์
กำหนดการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568 รอบพบกันหมดนัดที่สอง และรอบพบกันหมดนัดสุดท้าย