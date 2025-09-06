รฐนน-อมรินทร์ นำร่วมรอบ 3 กอล์ฟสิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025
รฐนน วรรณศรีจันทร์ และ อมรินทร์ กรัยวิเชียร นำร่วมที่สกอร์รวมคนละ 15 อันเดอร์ เข้าสู่รอบสุดท้าย ในการแข่งขัน “สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ พาร์ 70 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 กันยายน
การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสะสมคะแนนอันดับโลก ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ โคแซงชั่น ไทยแลนด์ พีจีเอทัวร์ จากการสนับสนุนโดย สิงห์ คอร์เปอเรชั่น, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนจัดแข่งขันรายการ “สิงห์ บางกอก โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน ที่สนามบางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี ระยะ 6,549 หลา พาร์ 70 ผู้ชนะจะรับเงินรางวัลไปครอง 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
รฐนน วรรณศรีจันทร์ ทำสกอร์เพิ่มรอบสาม 6 อันเดอร์ จาก 8 เบอร์ดี้ 1 ดับเบิ้ลโบกี้ และอมรินทร์ กรัยวิเชียร 3 อันเดอร์ จาก 4 เบอร์ดี้ 1 โบกี้ สกอร์รวมเท่ากันที่คนละ 15 อันเดอร์ โดยนำอันดับ 3 ร่วมหนึ่งสโตรกเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งโคแซงชั่นระหว่างออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์และไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ โดย อันดับ 3 ร่วม สกอร์รวมคนละ 14 อันเดอร์ ได้แก่ ภูมิ ภัทโรพงศ์ , สุทธินนท์ ปัญโญ และ ธันยากร ครองผา ผู้นำรอบสอง ส่วน วรุณ เอี่ยมแก้ว อดีตแชมป์ปี 2023 และ บวร ชัยศรี หวดเพิ่มอีกคนละ 6 อันเดอร์ สกอร์รวม 13 อันเดอร์ รั้งอันดับ 6ร่วม
“โปรฟลุ๊ค” รฐนน บอกว่า พอใจที่ตี 6 อันเดอร์ในรอบสามแม้ว่าจะเสียดับเบิ้ลโบกี้ที่หลุม 14 พาร์ 3 ซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำ และคิดว่าหากเอาชนะหลุมนี้ได้ในรอบสุดท้าย ก็มีโอกาสเป็นแชมป์ “ตอนแรกตีมาดีมาก แต่ว่าที่หลุม 14 ผมอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจ ที่ผมจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันบีบๆ โดยการตีเหล็กแบบนี้ วันนี้พลาดตีฉึกตกน้ำ แต่การมาได้เบอร์ดี้ที่หลุม 16,17 และ 18 ก็ทำให้ได้ลุ้นแชมป์อีกครั้ง“ รฐนน กล่าว ”พรุ่งนี้ก็วางแผนเหมือนเดิม ที่หลุท 14 ก็อาจจะเล่นช้าลงนิดหนึ่ง เพราะเป็นหลุมที่เราอาจจะกดดันนิดหนึ่ง ถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสแชมป์ครับ“
รฐนน เคยได้แชมป์ในทัวร์ 3 รายการ โดยแชมป์ล่าสุดเกิดขึ้นในการแข่งขัน สิงห์ อีสาน โอเพ่น 2018 ขณะที่ อมรินทร์ กำลังลุ้นแชมป์แรกในทัวร์ โดยผลงานในฤดูกาลนี้จบท็อปเทน 2 รายการ ซึ่งอมรินทร์บอกว่า กุญแจสำคัญในรอบสุดท้ายคือการอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด ”เราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ครับ หลายโม้เม้นท์ใจเราไปอยู่กับอย่างอื่น สิ่งสำคัญก็คือความมั่นใจและอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด“ อมรินทร์ กล่าว
ธนพล เจริญสุข ผู้นำในอันดับเงินรางวัลสะสม และนพรัฐ พานิชผล รั้งอันดับ 8 ร่วม หลังจากทำเพิ่มคนละ 4 อันเดอร์ สกอร์รวมคนละ 12 อันเดอร์ ส่วน ชัพชัย นิราช วัย 42 ปี จากพิษณุโลก อดีตแชมป์ 4 รายการ ทำเพิ่มรอบสาม 6 อันเดอร์จาก 6 เบอร์ดี้ สกอร์รวม 11 อันเดอร์ รั้งอันดับ 10 ร่วมเช่นเดียวกับ ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ แชมป์ สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2025 ที่รอบนี้ทำเพิ่ม 1 อันเดอร์ โดยในรอบนี้ เอ็ดเวน ฉิง นักกอล์ฟมาเลเซียทำโฮลอินวันที่หลุม 11 ก่อนจบรอบที่ 5 อันเดอร์ สกอร์รวม 9 อันเดอร์ รั้งที่ 15 ร่วม สำหรับรอบสุดท้ายกลุ่มผู้นำ รฐนน, อมรินทร์ และ สุทธินนท์ ทีออฟ เวลา 09.01 น.