ลูกยางสาวญี่ปุ่นพ่าย ตุรกี 1-3 เซต ชวดเข้าชิงศึกวอลเลย์บอลหญิงโลกที่เมืองไทย
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 หรือ FIVB Women’s World Championship 2025 รอบรองชนะเลิศ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เมื่อวันที่ 6 กันยายน เป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติตุรกี
ญี่ปุ่น สู้เต็มที่ คว้าเซตแรกไปก่อน แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของ ตุรกี ไม่อยู่ พ่ายไป 1-3 เซต 25-16, 17-25, 18-25, 25-27
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ ตุรกี สร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้เป็นครั้งแรก ไปรอพบผู้ชนะระหว่าง อิตาลี หรือ บราซิล วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน ส่วน ญี่ปุ่น ต้องไปชิงอันดับ 3 ในวันเดียวกัน
