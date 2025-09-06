กวาร์ตาราโร ฟอร์มโหด! ทะลุจาก Q1 คว้ากริดที่ 2 โมโตจีพี สนาม 15 บาร์เซโลน่า
“เอลดิอาโบล” ฟาบิโอ กวาร์ตาราโร ยอดนักบิดเฟรนช์จาก มอนสเตอร์ อีเนอร์จี้ ยามาฮ่า โมโตจีพี เค้นฟอร์มเก่งรีดความเร็วรถแข่ง YZR-M1 ทะลุจาก Q1 ผงาดคว้ากริดที่ 2 ในศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 15 รายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ลุ้นล่าโพเดียม “สปรินต์” และ “เมนเรซ” สุดสัปดาห์นี้ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน
ศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ผ่านการแข่งขันรอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ต เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 6 กันยายนนี้ โดยนับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่นักบิดยามาฮ่าต้องเจองานสุดหิน หลังจากที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่ Q2 ได้โดยตรง จากผลซ้อมในวันศุกร์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี กวาร์ตาราโร ก็สร้างความแตกต่างให้กับการแข่งขันอย่างมาก เมื่อสามารถคว้าอันดับ 1 ในรอบ Q1 ก่อนจะเค้นความเร็วทะยานคว้ากริดที่ 2 มาครองด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 37.803 วินาที ได้ออกตัวจากแถวหน้า โดยทำเวลาตามหลังเจ้าของโพลเพียง 0.267 วินาทีเท่านั้น ส่วน อเล็กซ์ รินส์ ทีมเมทชาวสเปนได้ออกตัวจากกริดที่ 20 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 38.526 วินาที
ขณะที่ แจ็ค มิลเลอร์ นักบิดออสเตรเลียนจาก พรีม่า พรามัค ยามาฮ่า โมโตจีพี คว้ากริดที่ 14 มาครองด้วยเวลา 1 นาที 38.105 วินาที ตามด้วยทีมเมทชาวโปรตุกีสอย่าง มิเกล โอลิเวียร่า ในอันดับ 16 เวลาต่อรอบ 1 นาที 38.210 วินาที
ทั้งนี้ ศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ จะดวลความเร็ว สปรินต์ เรซ ในคืนวันเสาร์ที่ 6 กันยายนนี้ เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ก่อนจะแข่งขันรอบเมนเรซ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง SPOTV