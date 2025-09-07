โกเมธ คว้าแชมป์จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ – ‘ชุติกาญจน์’ ครองฝ่ายหญิง
การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. ของบริษัทเอฟบีที สำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 7 กันยายน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทุกกลุ่มอายุ พร้อมกันนี้มีการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติรายการ ASEAN BMX Racing Cup (C1) ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ให้เป็นการแข่งขันระดับ Class 1 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติรายการ ASEAN BMX Racing Cup มีนักปั่นประเทศต่าง ๆ จำนวน 15 ทีมจาก 8 ประเทศ ได้แก่ จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และไทย โดยแข่งขันรุ่นประชาชน ชาย-หญิง, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชาย-หญิง และรุ่นเยาวชนชาย-หญิง ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และยูทูบ TCA Channel โดยมีผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมรับชมยอดวิวรวมกว่า 12,000 วิว ส่วนพิธีมอบเหรียญรางวัลได้รับเกียรติจาก นายพิมล สัตตบุศย์ รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาจักรยานฯ, พลเอกวีระกูล ทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ และ พันเอกสุนทร สัมฤทธิสุทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานฯ
ด้านผลการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ ASEAN BMX Racing Cup มีดังนี้ รุ่นประชาชนชาย “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เจ้าของแชมป์เอเชีย 3 สมัยก็ไม่ทำให้แฟน ๆ ผิดหวัง เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ทั้ง 3 โมโต คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมได้คะแนนสะสมโอลิมปิกเกมส์เพิ่มอีก 100 คะแนนเต็ม, ที่ 2 แคนดร้า ฟีร์แมน อาลิม จากทีมยูไนเต็ดไบค์ อินโดนีเซีย ได้คะแนนสะสม 86 คะแนน, ที่ 3 ริโอ อัคบาร์ นักปั่นทีมชาติอินโดนีเซีย ได้คะแนนสะสม 74 คะแนน
หลังการแข่งขัน โกเมธ กล่าวว่า ช่วงก่อนแข่งขันสภาพสนามลื่นมากเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงกลางคืน ตอนซ้อมปั่นก็ต้องระวังตัวมากที่สุด โดยเฉพาะช่วงโค้งทั้ง 3 โค้ง ส่วนช่วงแข่งขันก็ไม่ได้ใส่เต็ม 100 เพราะเกรงว่าจะลื่นล้มเวลาออกตัว พยายามประคองตัวเองให้ปลอดภัย ส่วนเป้าหมายในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปลายปีนี้ ซึ่งมีชิง 2 เหรียญทอง จากประเภทเรซซิ่ง และประเภทไทม์ไทรอัล หลังจากนี้ก็จะซ้อมต่อเนื่องระยะยาวไปถึงการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน แล้วต่อด้วยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่จะแข่งขันในวันที่ 12-13 ธันวาคม
“สำหรับการฝึกซ้อม ฮาร์วี่ย์ เครปส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนได้วางโปรแกรมซ้อมให้หนักขึ้นที่ละนิด และเน้นการออกตัวเป็นหลัก หากเราออกตัวดีก็มีโอกาสชนะสูง ส่วนคู่แข่งในอาเซียนต่างก็รู้มือกันดีอยู่ โดยเฉพาะนักกีฬาจากประเทศฟิลิปปินส์ที่เคยไปฝึกร่วมกับผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลก (WCC) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามผมจะไม่กดดันตัวเอง ตนจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เพื่อเป้าหมายในการคว้าเหรียญทองมาฝากพี่น้องประชาชนชาวไทย ขอแรงใจจากทุกคนช่วยเชียร์นักปั่นไทยด้วยครับ” โกเมธกล่าว
ส่วนรุ่นประชาชนหญิง “ฟ้า” ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร นักปั่นทีมชาติไทย ก็ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าแชมป์มาครอง ได้คะแนนสะสม 100 คะแนนเต็มเช่นกัน, ที่ 2 วรัญญา แซ่แต้ จากทีม M-Concept ได้คะแนนสะสม 86 คะแนน, ที่ 3 ถิรนิชา จั่นเพิ้ง ทีมฟิชเชอร์แมน พระราม 3 ได้คะแนนสะสม 74 คะแนน
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ที่ 1 ราเฟลิโน ราเฮนดรา นักปั่นทีม HAPPY RACING EINS MEUBLE X BONERO จากอินโดนีเซีย ได้คะแนนสะสม 33 คะแนน, ที่ 2 ลิขสิทธิ์ พิมพา นักปั่นทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสม 29 คะแนน, ที่ 3 จูโฮ ฮง นักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้ ได้คะแนนสะสม 25 คะแนน
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ที่ 1 เอยอน พาร์ค นักปั่นทีมชาติเกาหลีใต้ ได้คะแนนสะสม 33 คะแนน, ที่ 2 เขมิกา ศรีโสภา นักปั่นทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสม 29 คะแนน, ที่ 3 หทัยเพชร ใจสว่าง ได้คะแนนสะสม 25 คะแนน
รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 พุทธภูมิ นาคแป้น นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสม 25 คะแนน, ที่ 2 กณวรรธน์ เชื้อทหาร นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสม 22 คะแนน, ที่ 3 รวิพล ภูนุช นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสม 19 คะแนน
รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 ปภาดา ครองโปร่ง นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสม 25 คะแนน, ที่ 2 ปภิชญา ครองโปร่ง นักปั่นเยาวชนทีมชาติไทย ได้คะแนนสะสม 22 คะแนน, ที่ 3 เยเซโอ คิม ทีม Birm Riders ได้คะแนนสะสม 19 คะแนน
ขณะที่ผลการแข่งขันรายการนานาชาติทั้งหมด และรายการชิงแชมป์ประเทศไทยฯ ประจำปี 2568 สนามที่ 4 ทุกรุ่นอายุสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
สำหรับการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กทม. นักกีฬาสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมฯ www.thaicycling.or.th ถึงวันที่ 17 กันยายน ภายในเวลา 12.00 น. หรือสมัครได้ที่สนามแข่งขันในวันที่ 19 กันยายน เวลา 09.00-17.00 น. หรือสอบถามได้ที่ โทร.0-2719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ