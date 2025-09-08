ไตเติ้ล-มูนา หอบแชมป์แบดไชน่า กลับถึงไทย-พิงค์บินลุยต่อศึกฮ่องกง โอเพ่น
“ไตเติ้ล” รุษฐนภัค อูปทอง และ “มูนา” เบญญาภา เอี่ยมสอาด เดินทางกลับถึงประเทศไทย ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568 หลังคว้าแชมป์ การแข่งขันแบดมินตันรายการ ไชน่า มาสเตอร์ส 2025 รายการระดับทัวร์ ซุปเปอร์ 100 ที่เมืองเป่าจี้ ประเทศจีน
โดย พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาให้การต้อนรับนักกีฬาทั้งสอง พร้อมมอบดอกไม้และถ่ายรูปร่วมกัน
ส่วนทางด้านของ “พิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ แชมป์หญิงเดี่ยวในรายการเดียวกัน ไม่ได้เดินทางกลับมาพร้อมกัน เนื่องจากเดินทางไปแข่งขันต่อในรายการ ฮ่องกง โอเพ่น 2025 รายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 9-14 กันยายน 2568 นี้