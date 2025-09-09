ม.ศรีปทุม คว้าแชมป์สมัยที่ 6 ช้าง กอล์ฟ ยู แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ร่วมกับ เดอะ เจ็นซ์ เปิดศึกดวลวงสวิงระดับอุดมศึกษา ปีที่ 6 กับรายการ ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025 รอบชิงชนะเลิศ ที่เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี (คอร์สซี-ดี) ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568
“น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกอล์ฟไทย ทั้งในระดับเยาวชน และระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดรายการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกอล์ฟในระดับอุดมศึกษาได้มีเวทีแข่งขัน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับนักกอล์ฟในระดับอุดมศึกษาได้มีพื้นที่ในการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักกอล์ฟมืออาชีพ
ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025 ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก 2 สนาม และรอบชิงชนะเลิศ 1 สนาม แข่งขันประเภททีม 4 คน (คิดคะแนนดีที่สุด 3 คน) ซึ่งในรอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันแบบสะสมคะแนน 2 สนาม แข่งขันแบบ Stroke Play 36 หลุม เพื่อจัดอันดับ คัด 8 ทีมเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันแบบ Match Play ทำการแข่งขัน 2 วัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ดิวิชั่น ทำการแข่งขันรอบละ 18 หลุม (ทีมละ 2 คู่ คือ Foursomes 1 คู่ และ Four-Ball 1 คู่) แต่ละทีมส่งรายชื่อนักกีฬาได้ทีมละ 4 คน จับประกบคู่การแข่งขัน ชนะได้ 1 คะแนน เสมอ ได้ 0.5 คะแนน แพ้ไม่ได้คะแนน ซึ่งทีมที่ชนะเลิศในอันดับต่างๆ จะได้รับทุนการศึกษาพร้อมรางวัลเกียรติยศ
สำหรับ 8 ทีมที่ผ่านเข้ามาชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้ ดิวิชั่น 1 จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (อันดับ 1), ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม (อันดับ 2), ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 3) และทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 4) และดิวิชั่น 2 จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อันดับ 5), ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต (อันดับ 6), ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 7) และทีมมหาวิทยาลัยทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร (อันดับ 8)
โดยในรอบรองชนะเลิศ (6 กันยายน) คู่แรกของดิวิชั่น 1 เป็นการดวลกันระหว่างทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พบกับทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบ 18 หลุม เสมอกัน 1 ต่อ 1 แต้ม ทำให้ต้องตัดสินด้วยวิธี Shoot Out (การพัตต์) ปรากฏว่าทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาศัยความนิ่งและแม่นเอาชนะไปได้ ผ่านเข้าไปรอเล่นในรอบชิงชนะเลิศ (7 กันยายน)
คู่ที่สองของดิวิชั่น 1 ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบกับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจบการแข่งขันสองคู่ (โฟร์บอลและโฟร์ซัม) ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชนะโฟร์บอล 1 คู่ (2&1) และเสมอโฟรซัม 1 คู่ ชนะด้วยคะแนน 1.5 แต้ม ต่อ 0.5 แต้ม ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
ด้านดิวิชั่น 2 คู่ที่ 1 ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจบการแข่งขัน 18 หลุม เป็นทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เอาชนะไปทั้ง 2 คู่ (โฟร์บอล ชนะ 2&1, โฟร์บอลชนะ 3&1)
คู่ที่ 2 ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต พบกับทีมมหาวิทยาลัยมหิดล หลังจบการแข่งขันเป็นทีมมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอาชนะไปทั้ง 2 คู่ (โฟร์บอล ชนะ 2&1, โฟร์บอลชนะ 6&5)
สำหรับในรอบชิงชนะเลิศ (7 ก.ย.68) คู่ชิงอันดับ 1 ในดิวิชั่น 1 เป็นการพบกันระหว่าง ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม แชมป์เก่า พบกับ ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่พลิกเอาชนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาได้ในรอบรองฯ คู่โฟร์บอล ชนินทร์ ทองไพจิตร-ปรานต์ พูลเพิ่ม (ม.ศรีปทุม) ชนะ สุภกฤษณ์ เชฎฐนาค-คมกฤษณ์ มิตรสมาน (ม.อัสสัมชัญ) 4 และ 2 คู่โฟร์ซัม ปริญยาภรณ์ รุ่งระวี-กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ (ม.ศรีปทุม) เสมอ เกณิกา บุญประเสิรฐ-ราชศักดิ์ สุระสัจจะ (ม.อัสสัมชัญ) ทำให้ ม.ศรีปทุม คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 6 ติดต่อกัน ส่วนทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้อันดับที่ 2
ส่วนคู่ชิงอันดับ 3 และ อันดับ 4 ในดิวิชั่น 1 เป็นการพบกันระหว่าง ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบกับ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คู่โฟร์บอล กีรดิต ศรีสหกิจ-ศุภพล บริเพชร์ (ม.ธรรมศาสตร์) ชนะ ระพีพงศ์ อภิศรีเพชร-บุญสิตา บุญโต (ม.เกษตรศาสตร์) ที่ 1 อัพ คู่โฟร์ซัม ประภวัต สว่างวงศ์-ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา (ม.ธรรมศาสตร์) เสมอ กรกริช เชาว์พานิช-พีรณัฐ วัศราติยานนท์ (ม.เกษตรศาสตร์) หลังจบ 2 คู่เป็นทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อันดับที่ 3 ส่วนทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ 4
สรุปผลการแข่งขัน “ช้าง กอล์ฟ ยู-แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025” ประเภททีม รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
ดิวิชั่น 1 อันดับ 1 ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับทุนการศึกษา 80,000 บาท, อันดับ 2 ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับทุนการศึกษา 40,000 บาท, อันดับ 3 ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทุนการศึกษา 30,000 บาทและอันดับ 4 ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ดิวิชั่น 2 อันดับ 1 ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท, อันดับ 2 ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล รับทุนการศึกษา 10,000 บาท, อันดับ 3 ทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและอันดับ 4 ทีมมหาวิทยาลัยรังสิต รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
และในปีนี้มีการแข่งขันประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิง เพิ่มเข้าในในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทำการแข่งขัน 3 วัน จำนวน 54 หลุม หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายในประเภทบุคคลชาย แชมป์ตกเป็นของ ปภังกร หนูประชุม จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 (73-68-70) ในประเภทบุคคลหญิง น.ส.ธีรฏา แต้มมาลา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าแชมป์ปด้วยสกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 229 (79-75-75) ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันได้ที่เพจ Facebook: Chang Golf Club