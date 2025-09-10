สายบู๊ปะทะจอมพลิ้ว! ก้องชัย นัดฉะวอลเตอร์ คู่เอกอินเตอร์ศึก ONE ลุมพินี 125
“ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” มวยซ้ายบู๊สนุก วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ ขอพิสูจน์ฝีมือ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 26 ปี จากบราซิล โดยจะดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกภาคอินเตอร์ของศึก ONE ลุมพินี 125 ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายนนี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
มวยคู่นี้ต่างมีจุดเด่นคนละแบบ ต้องจับตาดูว่าพลังความแข็งแกร่งของ “ก้องชัย” จะดีพอหยุดมวยสไตล์ฉาบฉวยเข้าออกเร็วอย่าง “วอลเตอร์” ได้หรือไม่ ไฟต์นี้ใครออกอาวุธได้สนุกและแก้เกมได้เฉียบกว่าก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสล่าความสำเร็จในรายการนี้ต่อไป!
“ก้องชัย” ชื่อนี้รับประกันสู้สนุกประทับใจแฟนมวยทุกครั้ง โดยฝากผลงานในรายการ ONE ลุมพินี ไปแล้ว 14 ไฟต์ เก็บชัยชนะไปได้มากถึง 8 ครั้ง พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาทไปครอง 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท ไม่รวมค่าตัว ซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยแถวหน้าทันที
ล่าสุด “ก้องชัย” เสียท่าแพ้คะแนนเอกฉันท์คู่ปรับเก่า “คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ” ซ้ำรอยเป็นครั้งที่ 3 ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ครั้งนี้ “ก้องชัย” นำความผิดพลาดกลับไปทบทวน พร้อมคืนสังเวียนในรูปแบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเตรียมใช้ความแกร่งสยบ “วอลเตอร์” ให้ชัดเจน
ทางด้าน “วอลเตอร์” เปิดตัวในฐานะผู้ท้าชิงคนแรกของ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ที่ครองบัลลังก์มวยไทย รุ่นฟลายเวต ในขณะนั้น เมื่อเดือนตุลาคม 2562 แต่สุดท้ายไปไม่ถึงฝัน เมื่อตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไม่เอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม เขาเป็นนักสู้ที่ใครก็มองข้ามไม่ได้ เมื่อผ่านประสบการณ์สังเวียน ONE (ใหญ่) มาแล้วถึง 7 ไฟต์
ไฟต์ล่าสุด “วอลเตอร์” โชว์ฝีมือในศึก ONE ลุมพินี เป็นครั้งแรก เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ซาเวียร์ กอนซาเลส” นักมวยชาวสเปนหัวใจไทย ได้แบบสวยงาม ในศึก ONE ลุมพินี 103 เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ตอนนี้ “วอลเตอร์” กำลังมั่นใจขอพิสูจน์ฝีมือในรุ่นสตรอว์เวตอีกครั้ง หวังใช้ความว่องไวเป็นทีเด็ดในการเผด็จศึก “ก้องชัย” ให้อยู่หมัด
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.