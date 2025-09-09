สองล้อ ส่งนักปั่นเยาวชนเอเชี่ยน ยูธเกมส์ ‘เสธ.หมึก’ หวังเหรียญใดเหรียญหนึ่ง
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมส่งนักกีฬาจักรยานประเภทถนนระดับเยาวชนทีมชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554) ไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 (ครั้งที่ 3) ที่ประเทศบาห์เรน จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคมนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ และตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ตามแผนการพัฒนานักกีฬาในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะส่งเข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งหมด 8 คน เป็นนักกีฬาชาย 5 คน และนักกีฬาหญิง 3 คนได้แก่ ด.ช.อธิคุณ แสนตา, นายกฤตภาส หอมขจร, นายวัชรพงษ์ สังฆะสอน, นายบูรพา หิงไธสง, ด.ช.ฟาริก หนูทอง, ด.ญ.สุรัสญา วงศ์พันธุ์, ด.ญ.ธัญชนก จินาภิรมย์, ด.ญ.สุนิสา จูมทอง โดยมี “โค้ชตั้ม” พ.อ.อ.วิสุทธิ์ กสิยะพัท เป็นผู้จัดการทีม, พ.ต.อ.จีรศักดิ์ นนทะแก้ว เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาย, พ.อ.อ.หญิง เฉลิม ชมภูศรี เป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิง, นายสุริยา วงศ์พันธุ์ เป็นช่างประจำทีม, จ.อ.สันติ คชรัตน์ เป็นนักกายภาพประจำทีม
“เสธ.หมึก” กล่าวอีกว่า ส่วนรายการที่นักกีฬาไทยจะแข่งขันมี 5 รายการ ประกอบด้วย 1.มิกซ์ทีมรีเลย์ (ด.ช.อธิคุณ, นายกฤตภาส, นายวัชรพงษ์, ด.ญ.สุรัสญา, ด.ญ.ธัญชนก, ด.ญ.สุนิสา), 2.โรดเรซบุคคลชาย (ด.ช.อธิคุณ, นายกฤตภาส, นายวัชรพงษ์, นายบูรพา, ด.ช.ฟาริก), 3.ไทม์ไทรอัลบุคคลชาย (นายกฤตภาส, นายวัชรพงษ์), 4. โรดเรซบุคคลหญิง (ด.ญ.สุรัสญา, ด.ญ.ธัญชนก, ด.ญ.สุนิสา), 5. ไทม์ไทรอัลบุคคลหญิง (ด.ญ.สุรัสญา, ด.ญ.ธัญชนก)
พล.อ.เดชา กล่าวเสริมว่า ส่วนแผนเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาชุดเอเชี่ยน ยูธเกมส์ สมาคมกีฬาจักรยานได้เดินหน้าเก็บตัวนักกีฬาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา โดยใช้บางเส้นทางในจังหวัดพิษณุโลก และที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข (บึงสีไฟ) จังหวัดพิจิตร เพราะที่ประเทศบาห์เรนเป็นทะเลทรายล้วน ๆ ไม่มีต้นไม้ และอยู่ติดทะเลมีกระแสลมที่ลมพัดแรง เส้นทางลักษณะคล้ายกับบางพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก และที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข (บึงสีไฟ) ซึ่งก็มีกระแสลมแรงเช่นเดียวกัน จึงเหมาะกับการเก็บตัวฝึกซ้อม อีกทั้งโรงแรมที่พักและอาหารก็มีความพร้อมอย่างมาก สำหรับความหวังของทีมไทยนั้น เบื้องต้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะคว้ารางวัลเหรียญใดเหรียญมาครองให้ได้ อย่างไรก็ตามทั้งสตาฟฟ์โค้ชและนักกีฬาจะทำหน้าที่และทำผลงานให้ดีที่สุด เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย ต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาไทยไปสู้ศึกในครั้งนี้ด้วย