ร่วมเชียร์ไทยคว้าแชมป์โลก ‘FC Online’ ในศึกแห่งศักดิ์ศรี ‘FC Pro Champions Cup 2025’ ที่เซี่ยงไฮ้
FC Online เชิญชวนแฟนเกมร่วมส่งแรงเชียร์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยให้คว้าชัยในการแข่งขันระดับโลกที่แฟน ๆ รอคอยกับรายการแข่งขัน FC Pro Champions Cup 2025 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2568 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
การแข่งขัน FC Pro Champions Cup เป็นรายการแข่งขันเกม EA SPORTS FC? Online ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยถือเป็นเวทีตัดสินแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวของเกม FC Online ในปีนี้ ที่รวมสุดยอด 12 ทีมจากประเทศไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม และจีน เพื่อประชันชัยช่วงชิงเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การแข่งขัน FC Pro Champions Cup เริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมด โดยตัดสินแบบ Best of 3 (ชนะ 2 ใน 3) ขณะที่รอบเพลย์ออฟ (Playoff) จะใช้ระบบแพ้คัดออก (Single Elimination) ตัดสินแบบ Best of 5 (ชนะ 3 ใน 5) ก่อนจะชิงชัยเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศแบบ Best of 7 (ชนะ 4 ใน 7)
ในปีนี้ สุดยอด 12 ทีมแกร่งจาก 4 ประเทศจะร่วมชิงความเป็นหนึ่งในศึกชี้ชะตา ประกอบไปด้วยตัวแทนจากเกาหลีใต้ อย่าง GEN City, DRX และ Dplus ตัวแทนจากประเทศไทย Advice E-Sport, Team VXIS และ Triple W ตัวแทนจากเวียดนาม NK FC Online, Sonic Gaming และ SevenTV และตัวแทนจากประเทศจีน อย่าง Alpha Electronic Gaming, AJ Esports และ Wolves
ในการแข่งขันครั้งสำคัญนี้ สามตัวแทนจากประเทศไทยพร้อมห้ำหั่นในศึกชี้ชะตาเพื่อคว้าชัยให้แก่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Advice E-sport ดีกรีแชมป์ FC Online Pro League ไทย 3 สมัยซ้อน และเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์ FC Pro Champions Cup 2024 และรองแชมป์ รายการนานาชาติ FC Pro Masters 2025 ภารกิจครั้งนี้คือนัดล้างตาเพื่อคว้าแชมป์โลกสู่ประเทศไทยให้จงได้ นำทัพโดย “TDKeane” กัปตันทีม ดีกรีเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ หนึ่งในนักกีฬา FC Online ที่ดีที่สุดของไทย เสริมทัพด้วย “Michael04” นักแข่งมือนิ่ง เจ้าของสถิติคว้าแชมป์โปรลีกมากที่สุด 8 สมัย และ “JiffyJay” ดาวรุ่งพุ่งแรง เจ้าของเกมรุกที่ดุดันที่สุดในระดับแนวหน้าของประเทศ
ด้าน Team VXIS ทีมพลังใหม่ที่รวมตัวจากนักกีฬารุ่นใหม่ประสบการณ์สูง พร้อมโชว์ฟอร์มดุดันใน Pro League Summer 2025 ยึดจ่าฝูงตลอดฤดูกาล มาแรงบุกทะลุทะลวงที่คู่แข่งต่างชาติไม่ควรมองข้าม นำทีมโดย “Bloom” กัปตันทีมเลือดใหม่ ผู้เล่นกำลังหลักของทีม ประจำการทุกไม้ตัดสิน เสริมทัพด้วย “Eadkong” ดาวซัลโวโปรลีกมากฝีมือ พร้อมด้วย “SRBYOS” นักกีฬาอารมณ์ดีผู้มาพร้อมผลงานระดับนานาชาติ และ “Bensaiya” พี่ใหญ่มากประสบการณ์ กำลังหลักสำคัญของทีม
ขณะที่ Triple W ที่แม้ฟอร์มช่วง Pro League Summer 2025 จะยังไม่เป็นที่จับตามองมากนัก แต่คะแนนสะสมตลอดปีส่งให้พวกเขาได้สิทธิ์ลุยศึกนี้ พร้อมพิสูจน์อีกครั้งว่าทีมของพวกเขาพร้อมจะคว้าแชมป์เวทีโลก นำโดย “Marktpp” นักกีฬาสายเอนเตอร์เทน ขวัญใจแฟนคลับชาวไทย “TTT” อดีตนักกีฬาผู้โลกแล่นในลีกของประเทศจีน พร้อมด้วย “Saran” หนึ่งในนักกีฬาหน้าใหม่ ผู้พาทีมเก็บแต้มสำคัญมามากมาย ปิดท้ายด้วย “Vuzela” มือเก๋าของไทยจากลีกประเทศจีน ผู้โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมายาวนานหลายปี
แฟนเกม FC Online เตรียมร่วมใจเชียร์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยให้คว้าชัยในศึกแห่งศักดิ์ศรี FC Pro Champions Cup 2025 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน นี้ บนช่องทางออฟฟิเชียลของ EA Sports FC Online Thailand ที่:
Facebook – EA Sports FC Online Thailand
YouTube – EA Sports FC Online Thailand
TikTok – EA Sports FC Online Thailand
Instagram – EA Sports FC Online Thailand