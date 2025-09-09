‘แทนตะวัน-ภัทรวดี’ ฉลุยเข้ารอบ 16 คนศึกเทนนิสออมสิน ไทยแลนด์
การแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ขึ้นเหนือไปแข่งขันกันที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ประเภทชายเดี่ยว รอบแรก “แทนตะวัน แม็คจิโอลิ” จาก กทม. ที่มีชื่อเต็มว่า แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ นักกีฬาลูกครึ่งไทย-อิตาลี พกความมั่นใจลงสนาม ในฐานะมือวางอันดับ 6 ของรายการ เอาชนะ ปองธรรม พันตารักษ์ จากแม่ฮ่องสอน ได้แบบขาดลอย 6-0, 6-1
แทนตะวัน ซึ่งยังเป็นนักแสดงและนายแบบด้วย ผ่านเข้ารอบสอง (16 คน) ไปพบกับ ประทักษ์ สระสม จาก กทม. ที่ชนะ อิทธิพล ศรีเสน จากประจวบคีรีขันธ์ ด้วยสกอร์ 4-1 Ret. ซึ่ง อิทธิพลขอถอนตัว เนื่องจากหายใจไม่ทัน
ด้านหญิงเดี่ยว รอบแรก ภัทรวดี ชนะวงศ์ จากพระนครศรีอยุธยา โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม เอาชนะ ธัญสุดา โปธาซาง จากเชียงราย ได้แบบไม่ยาก 6-0, 6-1 ภัทรวดี เดินหน้าเข้ารอบสอง (16 คน) พบกับ ลัลดา กำหอม มือวางอันดับ 6 จาก กทม.
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) ชนะ ชัยภัช พูนพล (กทม.) 6-0, 6-4 พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) ชนะ เรโอะ อิอูจิ (นนทบุรี) 6-2, 6-0 ธนกร ศรีรัตน์ (กทม.) ชนะ วุฒิกร เรืองปาน (เชียงใหม่) 6-2, 6-0
คมธัช กิตตโชค (กทม.) ชนะ อาร์นาฟ คาปูร์ (นนทบุรี) 6-0, 6-1 โชติพงศ์ อินชัย (พิษณุโลก) ชนะ พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กทม.) 6-1, 6-3 เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ เพชรธราดล วงค์เทียนชัย (เชียงราย) 7-6(5), 6-3 ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ (ลำปาง) ชนะ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี) 6-2, 6-1
ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ (เชียงใหม่) ชนะ เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.) 1-6, 7-6(5) และ 3-0 Ret. (เจ็บข้อมือขวา) พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) ชนะ สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ (กทม.) 6-1, 7-5 จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ วรธันย์ หมั่นเพียร (เชียงใหม่) 6-3, 6-3
อนึ่ง ศึกเทนนิส “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย)