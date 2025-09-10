มาดามแป้งอัดฉีด 1 ล้าน! โค้ชวัง กางแผนนำแข้งยู 23 ลุยต่อซีเกมส์-ศึกเอเชีย
“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล เฮดโค้มทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเผยหลังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก นัดที่ 3 ซึางทีมชาติไทย เฉือนชนะ มาเลเซีย 2-1 คว้าแชมป์กลุ่มเอฟ ได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในปี 2026
โค้ชวังกล่าวว่า เราเจอสถานการณ์ฝนตกมา 2 แมตช์ ทำให้ความกระหายเหมือนจะหายไป ต้องขอบคุณ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ที่ท่านให้กำลังใจเต็มที่ในทุกเกมและซัพพอร์ตสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องเงินอัดฉีดก่อนแข่ง 1 ล้านบาท หากเราชนะเกมนี้ ซึ่งท่านนายกฯได้เป็นห่วงในเรื่องนี้ด้วย จึงได้สนับสนุนเงินอัดฉีด และผู้บริหารรวมถึงโค้ชของแต่ละสโมสร เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ให้นักเตะเข้ามาร่วมในแคมป์นี้ ซึ่งบางคนสามารถเข้ามาช่วยยกระดับได้ดี
โค้ชวังกล่าวอีกว่า ตอนเข้ามารับงานในแคมป์แรกน้องๆ หลายคนยังไม่ได้ปรีซีซั่น แต่พอมาในแคมป์สองก่อนจะมาเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือก น้องๆ ได้ปรีซีซั่นกับสโมสร และเราได้นักเตะที่มีคุณภาพเข้ามา ทำให้เรื่องของการวางแผนแทคติกค่อนข้างจะเข้าใจได้มากขึ้น
“ก่อนที่ทางคคนะ คำยก จะมาร่วมทีม ผมได้โทรหาทั้งพี่เป้ (รณฤทธิ์ ซื่อวาจา) หรือโค้ชอ้น (รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค) จริงๆ จะเรียกเขาเข้ามาตั้งแต่จบเกมที่เมืองทองเจอกับอยุธยา แต่น้องมีอาการบาดเจ็บ ทำให้ได้เข้ามาก่อนที่เราจะเริ่มแข่งขัน แต่มันไม่ได้ช้าเกินไป ไม่ว่าจะแมตช์ที่แล้วหรือแมตช์นี้ที่เขามีทั้งแอสซิสต์และยิงประตูได้ แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถยกระดับทีมได้”
โค้ชวังกล่าวอีกว่า ก่อนถึงซีเกมส์เราจะมีแคมป์ฟีฟ่าเดย์อีก 2 รอบ ได้บอกเด็กๆ ไปว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันครั้งนี้เป็นแคมป์ที่สอง อาจจะไม่สามารถวางแทคติกที่มันซับซ้อนมากได้ ต้องพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดที่ละจุดไป แต่ในแคมป์สามเดือนตุลาคม อาจจะเรียกนักเตะเข้ามาซึ่งจะเป็นนักเตะที่เป็นโครงสร้างของชุดนี้ เพื่อต่อยอดไปในซีเกมส์
“ในส่วนของ เอราวัณ การ์นิเยร์ ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าหากเข้ารอบสุดท้ายอาจจะเรียกเขามา เพราะในครั้งนี้อยากที่จะใช้น้องๆ ที่อยู่ในประเทศก่อน เพราะเรามีเวลาน้อย และจะต้องต่อยอดไปในซีเกมส์ด้วย ซึ่งในช่วงนั้นเอราวัณอาจจะมาเล่นไม่ได้เพราะไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์”
ด้าน “คคนะ คำยก” กองกลางทีมชาติไทยที่ทำสองประตูในเกมนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สามารถพาทีมไปถึงเป้าหมายได้ สองประตูที่ทำได้ไม่ใช่เกิดจากตนคนเดียว มันเกิดจากเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นและช่วยกันอย่างเต็มที่มากกว่า การที่มาช่วยครั้งนี้คือต้องการที่จะให้ทีมไปเล่นรอบต่อไปให้ได้ มันเป็นความท้าทายของเราที่จะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อยกระดับตัวเอง การแข่งขันซีเกมส์เราจะเล่นเต็มที่แน่นอน เพื่อเป็นแชมป์ และเป็นการจัดที่ประเทศไทยด้วย ต้องใส่เกินร้อย
“ปีนี้ผมได้มีการยกระดับตัวเองในเรื่องการยิงประตูให้มากขึ้นจากการฝึกซ้อม มันต้องทำให้ได้เพื่อพัฒนาตัวเองและไปเล่นที่ต่างประเทศ การมีส่วนร่วมกับประตูในทีมชาติช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กลับไปในนามสโมสรได้พอสมควร ผมอยากจะขอบคุณแฟนบอลทั้งที่มีและไม่ได้มาในสนาม เพราะเป็นกำลังใจในการเล่นของพวกเรา เราจะทำเต็มที่เพื่อแฟนบอล ฝากทุกคนเชียร์พวกต่อไปด้วยครับ”