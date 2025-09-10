ตามคาด! พัชรินทร์-กฤติน ชนะขาด ลิ่วก่อนรองฯ หวด ออมสิน ไทยแลนด์
การแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่สนาม อบจ.เชียงราย เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สอง
“อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสสาวขอนแก่น มือวางอันดับ 1 ของรายการ ผ่านเข้ารอบในประเภทหญิงเดี่ยวได้ตามคาด หลังจากหวดรอบสอง 16 คนสุดท้าย เอาชนะ เจน่า เลลานี เฮียร์ฟอร์ด นักหวดลูกครึ่งไทย-อเมริกัน จากหนองคาย ได้แบบไม่ยาก ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-1
ในรอบก่อนรองชนะเลิศ พัชรินทร์ จะพบกับ อมิตตาลัย ประสูตรนาวิน มือวาง 5 จากราชบุรี ที่ชนะ กุลนิดา ทองเนื้อขาว จากเชียงราย แบบไม่เสียเซต 6-0, 6-0
ทางด้านชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) กฤติน โกยกุล หนุ่มพังงา มือวาง 3 ของรายการ ใช้ชั้นเชิงหวดเอาชนะ อิงพล อินนุพัฒน์ จากยะลา 2-0 เซต 6-2, 6-1 กฤติน ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ แทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ นักกีฬาลูกครึ่งไทย-อิตาลี มือวาง 6 ที่ชนะ ประทักษ์ สระสม จาก กทม. 6-0, 6-0
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบสอง พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์ (นครปฐม) ชนะ กมลพร จิระมหาวิทยากุล (เชียงราย) 6-0, 6-3 ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ นทพร ขัติยะ (เชียงราย) 6-1, 6-2
ชายเดี่ยว รอบสอง จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ พิระภัทร พิระภาค (อุตรดิตถ์) 6-0, 6-0 เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) ชนะ พงศธรรม อสัมภินพงศ์ (นนทบุรี) 7-5, 5-0 Ret. (เจ็บสะโพกซ้าย) ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ (เชียงใหม่) ชนะ แม็กซิม โคโลโมเอตส์ 6-4, 6-1
หญิงคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี)-ภัทรวดี ชนะวงศ์ (อยุธยา) ชนะ นทพร ขัติยะ (เชียงราย)-กุลนิดา ทองเนื้อขาว (เชียงราย) 6-1, 6-0 ธัญสุดา โปธาซาง (เชียงราย)-กมลพร จิระมหาวิทยากุล (เชียงราย) ชนะ เรมิ อิอูจิ (นนทบุรี)-เขมิกา เรืองปาน (เชียงใหม่) 6-3, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6