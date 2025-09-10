รัชชานนท์ ปั่นคว้าอันดับ 3 จักรยานนานาชาติที่โอมาน
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ส่งนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ซาลาล่าห์ 2025” ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน ที่ประเทศโอมาน โดยเจ้าภาพได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ ในระดับ UCI 2.2 มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา (เวลาที่โอมานช้ากว่าไทย 3 ชั่วโมง) เป็นการแข่งขันสเตจที่ 3 ระยะทาง 154 กม. “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท เป็นผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน ได้รายงานมาว่า “ออม” รัชชานนท์ เยาวรัตน์ นักปั่นทีมชาติไทย เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 3 ด้วยเวลา 3.40.56 ชั่วโมง ส่วนแชมป์ตกเป็นของ เจอโรน ไมเยอร์ส นักปั่นชาวเนเธอร์แลนด์ จากทีมวิคตอเรียน สปอร์ต โปร ไซคลิง เวลา 3.40.35 ชั่วโมง, ที่ 2 เวสลีย์ แวน ไดค์ นักปั่นเบลเยียม จากทีมแฟลนเดอร์ส รีเจี้ยน เวลา 3.40.44 ชั่วโมง
“เสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น รัชชานนท์ ยังคว้ารางวัลเจ้าความเร็ว หรือ Intermediate Sprints จุดที่ 2 (IS2) มาครองอีกด้วย ส่วนผลงานนักปั่นไทยคนอื่น ๆ “วุฒิ” สราวุฒิ สิริรณชัย เข้าเส้นชัยพร้อมกลุ่มใหญ่ ได้อันดับ 10 ด้วยเวลา 3.43.16 ชั่วโมง และ “เฟรม” ธนาคาร ไชยยาสมบัติ เข้าอันดับที่ 11 เวลา 3.43.25 ชั่วโมง ซึ่งจากผลงานของนักปั่นไทยในสเตจที่ 3 นี้ ทำให้คะแนนรวมประเภททีมของทีมชาติไทยแซงทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 3 แทน ด้วยเวลารวม 30.27.11 ชั่วโมง ขณะที่ผู้นำเวลารวมเป็นของ เอ็ดเน่ ฟาน แองเจเลน นักปั่นชาวเนเธอร์แลนด์ จากทีมตรังกานู ไซคลิง เวลารวม 10.06.09 ชั่วโมง ได้สวมเสื้อเหลืองต่อไป, ที่ 2 อัลดุลลา จาซิม จากทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวลารวม 10.07.25 ชั่วโมง และที่ 3 ได้แก่ สราวุฒิ สิริรณชัย นักปั่นทีมชาติไทย เวลา 10.07.37 ชั่วโมง
“ส่วนการแข่งขันสเตจ 4 ระยะทาง 120 กิโลเมตร เป็นทางขึ้นเขาเช่นเดียวกัน ซึ่งนักปั่นไทยทุกคนสู้อย่างเต็มที่ และยังไม่มีใครถูกตัดออกจากการแข่งขัน ถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าพอใจทั้งประเภททีมและบุคคล โดยเฉพาะ สราวุฒิ ที่ทำเวลารวมได้เหนือกว่านักปั่นจากยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้อีกเกือบ 100 คน” พล.อ.เดชา กล่าว