‘บิว-เบญ’ ลัดฟ้าบุกญี่ปุ่นลงแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก
หลังจากก่อนหน้านี้สหพันธ์กรีฑานานาชาติ ประกาศยืนยันให้โควต้า “บิว” ภูริพล บุญสอน และ“เบญ” สุเบญรัตน์ อินแสง ไปร่วมแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย และ “เบญ” สุเบญรัตน์ อินแสง นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ประเภทขว้างจักรหญิง พร้อมด้วย รีดูส เดวอน ผู้ฝึกสอนชาวสหรัฐอเมริกา และ”โค้ชมอส” นายบัณฑิต ช่วงไชย เดินทางไปร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับตารางการแข่งขัน สุเบญรัตน์ จะลงแข่งรอบคัดเลือกขว้างจักรหญิง วันเสาร์ที่ 13 กันยายน เริ่มกลุ่มเอ เวลา 07.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (QA, QB) และ บิว ภูริพล จะลงแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย รอบพรีลิมมิเนชัน ในวันเดียวกัน (13 กันยายน) เวลา 09.23 น. (ตามเวลาประเทศไทย)