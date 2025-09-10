5 พระกาฬคิวไทย ‘หมู-เอฟ-ซันนี่-ติม-มิ้งค์’ ลุยสนุ้ก ‘อิงลิช’
สนุกเกอร์อาชีพโลก รายการต่อไปคือ รายการ “อิงลิชโอเพ่น 2025” ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน ที่สังเวียนเบรนท์วูดเซ็นเตอร์ เมืองเบรนท์วูด ประเทศอังกฤษ ชิงเงินรางวัลรวม 550,400 ปอนด์ (ราวๆ 24 ล้านบาท) แชมป์ จะได้รับเงินมูลค่า 100,000 ปอนด์ (ประมาณ 4.3 ล้านบาท) พร้อมกับถ้วยรางวัล “เดวิสโทรฟี่” ซึ่งตั้งชื่อถ้วยรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ “เทพบุตรคิวทอง” สตีฟ เดวิส ตำนานจอมคิวชาวอังกฤษ ดีกรีแชมป์โลก 6 สมัย
นักสอยคิวไทยลงแข่งขัน 5 คน ประกอบด้วย “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 35 ของโลก, “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 44 ของโลก, “ซันนี่ อาร์แบค” อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ มือ 74 ของโลก, “ติม กาญจน์” ชัชพงศ์ นาสา มือ 106 ของโลก และ “มิ้งค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย มือ 109 ของโลก โดย “หมู ปากน้ำ” และ”เอฟวัน” ได้สิทธิ์ยืนรอในรอบ 96 คน และรอผู้ที่ผ่านมาจากรอบ 128 คน นพพล จะรอพบผู้ชนะคู่ระหว่าง จ้าว หาน หยาง มือ 100 จากจีน หรือ คอนเนอร์ เบนซี มือ 116 ของโลกจากอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน เวลา 19.00 น.(ตามเวลาไทย) ส่วน เทพไชยา จะรอพบผู้ชนะคู่ระหว่าง เฮย์ดัน พินฮี มือ 81 ของโลกจากอังกฤษ หรือ ไรอัน เดวิส มือสมัครเล่นจากชาติเดียวกัน ในวันที่ 14 กันยายน เวลา 16.00 น.
ขณะที่้ ซันนี่, ติม กาญจน์ และมิงค์ สระบุรี จะต้องออกสตาร์ทตั้งแต่รอบ 128 คน เนื่องจากอันดับโลกไม่ได้อยู่ในท็อป 4 โปรแกรมรอบ 128 คน “ซันนี่” จะพบกับ โอลิเวอร์ บราวน์ มือ 108 ของโลกจากอังกฤษ ในวันที่ 11 กันยายน เวลา 16.00 น.(ตามเวลาไทย), “ติม” จะพบกับ แซม เครกี้ มือ 92 โลกจากอังกฤษ ในเวลาตี 1 ของคืนวันเดียวกัน และ “มิ้งค์” จะดวลกับ ร็อบบี้ แม็คกีแกน มือ 85 ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือ ในวันที่ 12 กันยายน เวลา 19.00 น.
อนึ่งรายการนี้ “เดอะร็อกเก็ต” รอนนี่ โอซัลลิแวน มือ 4 โลกชาวอังกฤษ, “พ่อมดวิสกี้” จอห์น ฮิกกินส์ มือ 6 โลกจากสกอตแลนด์ และเสี่ยว กั๊วะ ตง มือ 8 โลกจากจีน ตัดสินใจถอนตัว