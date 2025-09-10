ฟันดาบประกาศชื่อ 24 นักดาบไทยลุยซีเกมส์ ตั้งเป้ากระชาก 4 เหรียญทอง
สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟันดาบชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่ประเทศไทย โดยมีรายชื่อนักกีฬา 24 คนมีดังต่อไปนี้
ประเภทดาบเซเบอร์ชาย
1.วรกันต์ ศรีนวลนัด
2.ปณชัย วิริยะตั้งสกุล
3. พงษ์พิพัฒน์ งามนุช
4. ผกาญจน์ พงษ์ดี
ประเภทดาบฟอยล์ชาย
1. นทกช หวังไพสิฐ
2. ราชนาวี ดีจริง
3. เจ้าคุณ จันทร์สิริธร
4. ศิษฎิพัฒน์ ดวงพัตรา
ประเภทดาบเอเป้ชาย
1. ณัฐติพงษ์ สิงห์คำ
2. ชินพัฒน์ เฉลิมชเนนทร์
3. ธนดล กลิ่นนิ่มนวล
4. เจษฎาภรณ์ พึ่งขุนทด
ประเภทดาบเซเบอร์หญิง
1. ต้นข้าว โพธิ์แก้ว
2. ปุณยนุช พิทักษ์ดวงกมล
3. บัณฑิตา ศรีนวลนัด
4. อริสรา สมเผ่า
ประเภทดาบฟอยล์หญิง
1. ชญานุศภัณค์ ชินนะเกิดโชค
2. นรมล หลงทอง
3. ชญาดา สมิทธิสุกุล
4. สุชานาถ รุ่งเรือง
ประเภทดาบเอเป้หญิง
1. วริษา วิญญา
2. ณัฐปภัสร์ สังข์งิ้ว
3. กรวรรณ ธานี
4. มุกตาภา เฑียรกุล
ทั้งนี้ สมาคมตั้งเป้าคว้า 4 เหรียญทอง โดยในซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา ไทยได้มา 1 เหรียญทอง จากประเภทเซเบอร์ บุคคลชาย ของวรกันต์ ศรีนวลนัด