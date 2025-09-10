‘อีธาน ธีร์ ไวท์’ นักเรียนไทยคว้าแชมป์พาวเวอร์ลิฟติ้งระดับโลกที่คอสตาริกา
อีธาน ธีร์ ไวท์ นักเรียน Year 13 จากโรงเรียนบางกอกพัฒนา เริ่มสนใจกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้ง Powerlifting ตั้งแต่ช่วงหลังโควิด เริ่มฝึกซ้อมและแข่งครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2023 เมื่ออายุ 16 ปี จากนั้นเดินทางไปร่วมแข่งระดับโลกครั้งแรกเมื่อปี 2024 ที่ประเทศมอลต้า ในงาน “2024 International Powerlifting World Classic and Equipped” ในรุ่น Sub Junior อายุต่ำกว่า 18 ในรุ่นนน.ไม่เกิน 93 กิโลกรัม ในครั้งนั้นอีธานสามารถขึ้นมาอยู่ได้ในลำดับ 9 ในรุ่นนั้น
หลังจากการแข่งอีธานยังมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น มีความต้องการที่จะร่วมแข่งในระดับโลกต่อไป ภายในหนึ่งปีหลังจากนั้นอีธานผ่านการฝึกฝนที่เข้มงวดทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เริ่มยกที่น้ำหนักสูงขึ้นได้มากขึ้น และในส่วนของการเรียนอีธานก็ยังสามารถทำได้ดีมากขึ้นด้วยซึ่งการเรียนในช่วง Year 12 เป็นการเรียนที่หนักขึ้นมาก
ในปี 2025 เมื่อเดือนพฤษภาคม อีธานได้ลงแข่งที่กรุงเทพฯ อีธานสามารถทำสถิติโลกอย่างไม่เป็นทางการในการยกท่า Deadlift ที่ 335 กิโลกรัม และเป็น National record ของประเทศไทย รวมถึงท่า Squat ที่น้ำหนัก 282.5 กิโลกรัมที่ทำให้ได้ National record อีกรายการหนึ่ง
อีธานเดินทางไปแข่งระดับโลกอีกครั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงคนเดียวในเดือนกันยายน 2025 ที่ประเทศคอสตาริกา ในงาน 2025 International Powerlifting World Classic and Equipped ในรุ่นSub Junior อายุต่ำกว่า 18 ครั้งนี้อีธานสามารถคว้าเหรียญทองในรายการ Deadlift และเป็นสถิติโลกใหม่อย่างเป็นทางการที่น้ำหนัก 335.5 กิโลกรัม และได้เหรียญทองแดงในการยกท่า Squat ที่น้ำหนัก 282.5 กิโลกรัม และได้อีกหนึ่งเหรียญทองแดงจากคะแนนรวมในการแข่งสามประเภทคือ Squat, Bench และ Deadlift รวมเหรียญทั้งสิ้นคือ 1 เหรียญทอง และ 2 เหรียญทองแดง
การแข่งในครั้งนี้อีธานได้ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทำให้ทั่วโลกสามารถรู้ว่าประเทศไทยมีนักกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้ง ที่มีความสามารถ สามารถต่อสู้กับนักกีฬาชาติอื่นได้อย่างเต็มความสามารถ และนักกีฬาจากชาติอื่นหันมาให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยคนนี้อย่างท่วมท้น
ปัจจุบันอีธานสังกัดอยู่กับสมาคม Thai Amature Assosication of Powerlifting ซึ่งทำงานร่วมกับองค์กรหลัก International Powerlifting Federation