อารีน่า เสิร์ฟความคึกคักให้เมืองหัวหิน ระเบิดศึกเทนนิสโลก ITF – ภราดร ผอ.จัดงาน
สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ อารีน่า หัวหิน สปอร์ตคลับ และพันธมิตร เตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายและหญิงนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 สะสมคะแนนอันดับโลก จำนวน 4 รายการ ชิงเงินรางวัลรวมกันเกือบ 2 ล้านบาท
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันว่า ศึกเทนนิสนานาชาติจะจัด ณ อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึง 4 สัปดาห์ ในชื่อรายการ Cal-Comp & CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2025 (แคลคอม แอนด์ซีซีเอยู อินดัสตรี 4.0 ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025)
ช่วง 2 สัปดาห์แรก เป็นการแข่งขันของนักเทนนิสชาย (เอ็ม 15 หัวหิน) จำนวน 2 รายการ จัดระหว่างวันที่ 20 – 26 ต.ค. 2568 และ 27 ต.ค. – 2 พ.ย. จากนั้น จะเป็นการแข่งขันเทนนิสหญิง (ดับเบิลยู 15 หัวหิน) อีก 2 รายการ ระหว่างวันที่ 10 – 16 พ.ย. และ 17 – 23 พ.ย. โดยมีการชิงเงินรางวัลรวม รายการละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวม 4 รายการ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2 ล้านบาท
ประธานที่ปรึกษาฯ กล่าวต่อว่า ไอทีเอฟ ให้ความไว้วางใจ อารีน่า หัวหิน ในการจัดเทนนิส ตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 เป็นต้นมา เพราะอารีน่า หัวหิน มีสนามที่สวยและได้มาตรฐาน ขณะเดียวกันยังเคยจัดศึกใหญ่ของดับเบิลยูทีเอมาแล้วด้วย โดยทั้ง 4 รายการมี บอล หรือ ภราดร ศรีชาพันธุ์ อดีตนักเทนนิสมืออันดับ 9 ของโลก เป็นทัวร์นาเมนต์ ไดเร็กเตอร์ หรือผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ของภราดร เชื่อว่าจะจัดทั้ง 4 รายการออกมาได้ดี และสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาเช่นที่ผ่านมา
ในส่วนนักเทนนิสไทยนั้น จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอน เพราะมีไวลด์การ์ด หรือสิทธิพิเศษมอบให้ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบเมนดรอว์ ถือเป็นโอกาสดีที่นักเทนนิสไทยจะได้ทำแต้มอันดับโลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เมื่อเทียบกับการไปต่างประเทศ และเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สนุก เพราะรายการระดับ เอ็ม 15 และ ดับเบิลยู 15 ส่วนใหญ่เป็นนักหวดดาวรุ่งที่กำลังขับเคี่ยวกัน เพื่อก้าวสู่รายการที่ใหญ่ขึ้น
“ทางผู้จัดยังคงเน้นย้ำนโยบายหลักที่ต้องการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินและประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา อารีน่า หัวหิน ได้ทำหน้าที่ตรงจุดนี้อย่างดีเยี่ยม เกิดจากเม็ดเงินที่ นักกีฬา ทีมงาน และผู้ติดตาม ใช้จ่ายผ่านค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าเดินทาง ยังไม่รวมการซื้อของใช้และของฝากกลับไปด้วย” ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน กล่าว
การแข่งขันทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น เป็นความร่วมมือในการจัดของพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนานักกีฬาเทนนิสไทย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินและประเทศไทย ได้แก่ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย)
บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, บี.กริม, กลุ่มบริษัทพราว, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา รีสอร์ท, โรมแรมไอสนุก หัวหิน, อารีน่า หัวหิน, สวนน้ำวานา นาวา, ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน และบริษัท เซียร่า สปอร์ต