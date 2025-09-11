สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท จัด LADY SOCIETY 2025 รวมโปรฯสาวสวย ทั้งวงการประชันฝีมือ
Pinehurst Golf Club & Hotel (PH) ประกาศจัดการแข่งขัน “LADY SOCIETY 2025” “PINEHURST LADY 2nd CHALLENGE 2025” ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันของสุภาพสตรีที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ หลังจากเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา ได้เคยจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย ทั้งบรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้น และเครือข่ายความสัมพันธ์อันแข็งแรง ในกลุ่มนักกอล์ฟสุภาพสตรี ในปีนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ได้สะท้อนถึงความ ตั้งใจของ คุณกรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา ไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป ผู้บริหารหญิงแกร่ง ในการพัฒนาเวทีการแข่งขันให้เป็นทั้ง “สนามแข่งขัน” และ “สนามมิตรภาพ” สำหรับผู้หญิงที่รักในกีฬากอล์ฟทุกคน
ไพน์เฮิร์สท เดินหน้าจัดการแข่งขันอีกครั้ง ด้วยคอนเซ็ปต์ “Compete & Connect & Co-Work” เน้นสร้างพื้นที่พลังบวกของผู้หญิง ที่สามารถแสดงถึงศักยภาพในการเล่นกอล์ฟ พร้อมๆไปกับการร่วมสร้างสังคมคุณภาพ นอกจากนี้ PH ยังได้เปิดโซนพิเศษขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับและปรับโหมดการทำงานเดิมๆไปสู่การทำงานในแบบฉบับคนยุคใหม่ขึ้น โดยได้เปิด “Co-Working Space” ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและวิวแฟร์เวย์”สุดสายตากว่า 500 ไร่ เพื่อให้เป็นโซนสำหรับรองรับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น สายชิม-แชะ-แชร์ นักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน ที่จะมาเปลี่ยนห้องประชุม ห้องทำงาน ให้กลายเป็นวิวสนามกอล์ฟแสนสดชื่น “ Meeting with a View ” ตอบโจทย์การทำงานแบบ Hybrid Work
กรณ์ภัสสร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานที่ปรึกษา ไพน์เฮิร์สท กรุ๊ป กล่าวว่า “การกลับมาของ LADY SOCIETY หรือ “PINEHURST LADY 2nd CHALLENGE 2025”ครั้งนี้ เพราะ เราต้องการให้กิจกรรมนี้เป็นมากกว่าการแข่งขัน เราตั้งใจให้เป็นพื้นที่ที่ผู้หญิงได้เติบโต ทั้งฝีมือในสนามและความสัมพันธ์นอกสนาม พร้อมกันนี้ ในปี 2025 นี้ ไพน์เฮิร์สท ยังต้องการยกระดับประสบการณ์ใหม่ให้คุณสุภาพสตรีทุกท่านที่มาร่วมแข่งขัน ด้วยการเพิ่มจุดพักผ่อนที่ตอบสนองสำหรับการทำงานได้ด้วย เพราะโซนพิเศษของเรา ถูกจัดให้เป็น Co-Working Space ในวิวแฟร์เวย์ ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติของสนามกอล์ฟที่โอบล้อมคุณ เพื่อให้ผู้มาที่ไพน์เฮิร์สท ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่เหมือนที่ไหน ให้คุณสามารถ ‘เล่นได้ ทำงานได้ แชร์โมเม้นท์ความสุขความสนุก เชื่อมต่อกันได้ในที่เดียว”
“และการจัดการแข่งขัน “PINEHURST LADY 2nd CHALLENGE 2025” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองนี้ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจของพวกเราที่จะทำให้เป็น สนามแข่งขันนี้ เป็น สนามแห่งมิตรภาพ สำหรับผู้หญิงที่รักในกีฬากอล์ฟ การกลับมาของทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ จึงไม่เพียงต่อยอดความสำเร็จของปีที่ผ่านมา แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของเราที่พร้อมจะผลักดันสนามกอล์ฟให้ก้าวหน้า และยืนเคียงข้างนักกอล์ฟสุภาพสตรีทุกคนอย่างภาคภูมิ และในโอกาสต่อๆไป เราก็อาจจะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันเพื่อการกุศล หรือในประเภทอื่นๆที่น่าสนใจขึ้นอีก ซึ่งต้องฝากรอติดตามกันต่อไปด้วย” คุณกรณ์ภัสสร กล่าว
สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท หรือ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล เป็นสนามกอล์ฟ 27 หลุม ที่มุ่งยกระดับประสบการณ์กอล์ฟครบวงจร พร้อมพัฒนา Community ที่หลอมรวมกีฬา ไลฟ์สไตล์ และการทำงานยุคใหม่ในพื้นที่เดียว พร้อมเปิดตัว Caf? + Co-Working Space พื้นที่ใหม่นี้ต่อยอดจากจุดแข็งของสนามกอล์ฟ Pinehurst ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ทั้ง Driving Range โรงแรม สปา สระว่ายน้ำ และร้านอาหาร ที่เปิดบริการทั้ง Day Golf และ Night Golf ซึ่งผู้มาใช้บริการสามารถเลือกประชุม–ทำงานช่วงกลางวัน และต่อด้วยกิจกรรมกอล์ฟยามเย็นภายใต้แสงไฟได้ในที่เดียว พร้อมกันนี้ สนามตั้งอยู่ในย่านรังสิต การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้กรุงเทพเพียงนิดเดียว
พบกับ “PINEHURST LADY 2nd CHALLENGE 2025” ตุลาคม 2568 นี้ ที่ Pinehurst Golf Club & Hotel สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขัน / หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: www.pinehurst.co.th โทรศัพท์: 02-516-8679-84
