‘ปักกิ่งมาราธอน’ เปิดลงทะเบียนแล้ว พร้อมต้อนรับนักวิ่งทั่วโลกกลางมหานครของจีน
การแข่งขันวิ่งมาราธอน “Bank of China Beijing Marathon 2025” ได้เปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั่วโลกอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ของปักกิ่งมาราธอน (https://en.beijing-marathon.com/) หรือเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศจีน (https://www.boc.cn/en/)
การแข่งขันวิ่งมาราธอนสุดยิ่งใหญ่จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 7.30 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยคาดว่าจะมีนักวิ่ง 32,000 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของปี
ปักกิ่งเป็นเมืองแรกของโลกที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้เกิดการพัฒนาสนามกีฬาและการจัดกิจกรรมกีฬามากมาย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะวัฒนธรรม “กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน” ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาและหันมาเล่นกีฬากันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน ปักกิ่งกำลังมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงในฐานะ “เมืองกีฬาระดับโลก” โดยอาศัยการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมกีฬาอันเฟื่องฟู และความรักในกีฬาของชาวเมือง ด้วยเหตุนี้ ปักกิ่งมาราธอนจึงเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
ปักกิ่งมาราธอนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 และนับเป็นหนึ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศจีน โดยในปีนี้เป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 43 สำหรับเส้นทางวิ่งนั้น มีการเชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของปักกิ่งได้อย่างกลมกลืน เริ่มตั้งแต่จัตุรัสเทียนอันเหมินไปสิ้นสุดที่สนามกีฬารังนก การแข่งขันรายการนี้ได้รับการขนานนามในหมู่นักวิ่งชาวจีนว่าเป็น “งานวิ่งมาราธอนแห่งชาติ” และนักวิ่งจำนวนมากใฝ่ฝันที่จะเข้าร่วมการแข่งขันสักครั้งในชีวิต
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียน
1. ระยะเวลาลงทะเบียน: ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2568
2. ช่องทางลงทะเบียน:
เว็บไซต์ของปักกิ่งมาราธอน (https://en.beijing-marathon.com/)
เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศจีน (https://www.boc.cn/en/)
หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “BOC Compass” จากนั้นลงทะเบียนและทำตามขั้นตอนที่แนะนำ
3. ขั้นตอนการลงทะเบียน:
เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล อ่านจดหมายแสดงเจตจำนงและคำชี้แจงของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทำการนัดหมายเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน ตอบคำถามการลงทะเบียน ผู้ใช้ใหม่กรอกข้อมูล/ผู้ใช้เดิมสามารถแก้ไขและยืนยันข้อมูล อ่านและลงนามในหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมและจดหมายแสดงเจตจำนง รอผลการจับฉลากคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน ชำระเงินหากได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน ยืนยันการลงทะเบียน
