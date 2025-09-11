สู่บัลลังก์แชมป์! NEXZTER BRIC Superbike 2025 สนาม 3 ชิงดำสุดเข้มข้น ระเบิดความมันส์ 26-28 ก.ย. นี้
ศึกสองล้อเบอร์หนึ่งของไทย “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” พร้อมระเบิดศึกชิงเจ้าความเร็ว สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ กับการดวลความเร็วเพื่อชิงตำแหน่งจ่าฝูงและโอกาสคว้าแชมป์ประจำปีในทุกรุ่น! ด้านบอสใหญ่ “ตนัยศิริ” ยืนยันความมันส์เต็มพิกัด ชวนแฟนความเร็วร่วมชมและเชียร์บทสรุปสุดเข้มข้น พร้อมชี้ชะตาแชมป์ของฤดูกาล!
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike Championship (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ) ถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักบิดทั้งไทยและต่างชาติ อาทิ อังกฤษ, อเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, อิตาลี, รัสเซีย, อินเดีย, ญี่ปุ่น ฯลฯ ด้วยมาตรฐานการจัดการ และโครงสร้างพื้นฐานของสนามแข่งระดับ MotoGP นอกจากนี้ ผู้ชนะยังได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ดเข้าร่วมแข่งขันในรายการใหญ่ระดับทวีปอย่าง “เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ” 2026 ซึ่งถือเป็นบันไดก้าวสำคัญสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง
เปิดสถานการณ์คะแนนสะสม หลังผ่าน 2 สนามแรกของปี
สถานการณ์ลุ้นแชมป์ในรุ่นใหญ่สุดของเมืองไทยอย่าง ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (SB1 Pro) ตัวเต็งอันดับหนึ่งของรุ่น “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จากอีสต์ เอ็นเจที เรซซิ่ง ทีม แชมป์ประเทศไทยหลายสมัยและสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติมากมาย ยังคงนำเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนน 45 แต้ม ตามมาด้วยอันดับ 2 อย่าง “ซุป” อนุชา นาคเจริญศรี นักบิดจอมเก๋า จากโปร ฮอนด้า บริดจสโตน อันเดรียนี เบนดิกซ์ เอเอ็น เรซซิ่ง ทีม ผงาดคว้าชัยชนะในสนามแรกของปี ทำให้มีคะแนนตามหลังเพียง 4 แต้ม รวม 41 คะแนน และ “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว นักบิดดาวรุ่งสายเลือดใหม่จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส อยู่ในอันดับ 3 มี 33 คะแนน
ด้าน “เบนซ์ เรซซิ่ง” อริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช นักบิดคนดังจาก เรปโซล อาร์-ซีรีส์ ทีม ที่ลงแข่งในรุ่น SB2 มีคะแนนสะสมมาเป็นอันดับ 3 ด้วยคะแนน 36 แต้ม ซึ่งยังมีโอกาสขยับขึ้นไปลุ้นโพเดียมในอันดับที่สูงขึ้นได้ในทุกเรซ
ส่วนการแข่งขันในรุ่น ซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซี (ST1) อันดับ 1 นทีธาร ทองโคตร จากทีม ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนท์ส ฟอร์มร้อนแรงและคว้าแชมป์ 2 สนามติดต่อกัน มีคะแนนสะสม 50 คะแนนเต็ม อันดับ 2 ตะวัน ตั้งจิตรเจริญกุล นักบิดดาวรุ่งจาก ทีเค ฮอนด้า อิเดมิตสึ สิทธิผล ดิเรก ทีม อันดับ 3 อภิเดช บุญศรี จาก ฮานูยา เรซซิ่ง ทีม เพิ่มสินทรานสปอร์ต พรเจริญ มีคะแนนสะสม 29 คะแนน
ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS1Pro) การแข่งขันในรุ่นนี้ยังคงเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือด อันดับ 1 “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ จาก อีสต์ เอ็นเจที พีทีที ลูบริแคนท์ส เรซซิ่ง ทีม นำเป็นจ่าฝูงด้วยคะแนนสะสม 50 แต้ม ส่วน “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ดาวรุ่งดีกรีนักบิดจูเนียร์จีพีจากทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม คริสมาส และ “ต่อศักดิ์ นวลสาย” จาก ยามาฮ่า ทีเอ็นพี พีทีที ลูบริแคนต์ส มีคะแนนเท่ากันที่ 36 คะแนน
ซูเปอร์สปอร์ต 250 ซีซี (SS1Pro) พีระพงษ์ หลุยบุญเป็ง นักบิดจอมเก๋าจาก สปีด800 นำเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 41 คะแนน ตามด้วย ธุรกิจ บัวผา ไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม 40 แต้ม และ พีรพงษ์ บุญเลิศ จาก ยามาฮ่า เค.วาย.บี ไอ.อาร์.ซี. ดี.ไอ.ดี โก๋ท่ามะกา ทีม มี 29 แต้ม
บอสใหญ่ “ตนัยศิริ” ยืนยันความมันส์เต็มพิกัด
ด้านนาย ตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวถึงความน่าสนใจของสนามที่ 3 นี้ว่า “การแข่งขันในช่วงกลางฤดูกาลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะคะแนนสะสมจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น และเราจะได้เห็นการช่วงชิงตำแหน่งจ่าฝูงที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการเข้าสู่สนามที่ 3 จะเป็นจุดชี้วัดสำคัญของนักแข่งหลายๆ คนที่ต้องการลุ้นแชมป์ประจำปี”
“สนามนี้จะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของนักแข่งทุกคน ทั้งในด้านความสามารถและความแข็งแกร่งของทีม ซึ่งแฟนๆ จะได้สัมผัสกับเกมการแข่งขันที่เข้มข้นและสนุกทุกโค้ง โดยการแข่งขันรายการนี้ เปิดให้เข้าชมที่สนามและถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งในประเทศและทั่วโลก ได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเช่นเคย” นายตนัยศิริ กล่าวทิ้งท้าย
มาร่วมติดตามการแข่งขันและให้กำลังใจนักบิดไทยได้ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่หน้างาน วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม และ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม บริเวณทางขึ้น Grandstand ราคาเพียง 100 บาท/วัน, บัตรวีไอพี 500 บาท / 1 วัน! ร่วมกิจกรรมพิตวอล์ค กระทบไหล่นักบิด พร้อมกิจกรรมความสนุก ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย ในวันอาทิตย์ เวลา 11.40-12.10 น. “ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”
ทั้งนี้ ศึก “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” สนามที่ 3 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟาย เพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 27 ก.ย. และปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ย.นี้
พิเศษ! บัตรชมการแข่งขัน “เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์” มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่บัตร VIP โค้ง 12 และบัตร Paddock Pass + Official Guide Tour (Paddock Raffle) และบัตร PIT Lane Walk ชมการแข่งขันโมโตจีพี 2026 ในกิจกรรม “Chang Int’s Friend Pass” เพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง และบัตรชมการแข่งขัน ภายในสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต แล้วโพสต์รูปลง Facebook ส่วนตัวและบรรยายความรู้สึก พร้อมติด #ChangFriendPass และ Tag ไปยังเพจ Chang Circuit Buriram รวมถึงเปิดเป็นสาธารณะ และ Capture ภาพที่โพสต์ส่งมาที่ inbox เพจ Chang Circuit Buriram เพื่อยืนยันร่วมกิจกรรม