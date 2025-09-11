สองล้อ พัฒนาบุคลากรผู้ตัดสินไทยพร้อมผลักดันให้ไปสู่ระดับนานาชาติ
“สองล้อ” เดินหน้าพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนานาชาติ หลักสูตร “Elite National Commissaire Course for Road” เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่วางเอาไว้อย่างเป็นระบบ โดยบรรลุเป้าหมายในการมีผู้ตัดสินจำนวนเพิ่มมากขึ้น และสามารถยกระดับเข้าสู่การเป็นบุคลากรกีฬาจักรยานระดับนานาชาติได้ตามเป้าหมาย
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานเปิดโครงการจัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนนระดับนานาชาติ หลักสูตร “Elite National Commissaire Course for Road” ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน โดยสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ได้แต่งตั้ง มร.เวย์น โพมาริโอ ผู้ตัดสินนานาชาติชาวออสเตรเลีย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งทำการอบรมระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน
พล.อ.เดชา เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาจักรยานฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดโครงการจัดอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานอาชีพประเภทถนน ระดับนานาชาติ หลักสูตร “Elite National Commissaire Course for Road” เป็นการพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ซึ่งก็สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรกีฬา ของ กกท. ทุกประการ การอบรมครั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องตั้งใจศึกษาหาค;ามรู้จากวิทยากรให้ได้มากที่สุด เนื่องจากต้องมีการสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ของ UCI ทุกประการ
พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาจักรยานฯ เริ่มต้นจากการวางรากฐานด้วยการเปิดอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินให้มาปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงพระราชทานฯ ทุกสนาม ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร สามารถไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย หรือเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันจักรยานในจังหวัดของตัวเองและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งได้สิทธิ์เข้ารับการอบรมในระดับที่สูงขึ้นที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ จัดอบรมเป็นประจำทุกปี จากนั้นสมาคมฯ ก็สานต่อในโครงการต่อยอดจากผู้ตัดสินระดับพื้นฐาน เข้ารับการอบรมในระดับสูงขึ้นทั้งระดับประเทศ, ระดับ Elite และในระดับนานาชาติ หรือ International ตามหลักสูตรของ UCI ซึ่งปัจจุบันนี้เรามี นายณัฐพงศ์ โลหิตนาวี เป็นผู้ตัดสินนานาชาติ International ประเภทถนนและลู่ รวมถึง นายขัตติยะ ศรีโสดา ในประเภทบีเอ็มเอ็กซ์
“เสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการพัฒนาผู้ฝึกสอนก็เช่นเดียวกัน สมาคมฯ ได้เปิดอบรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานโดยเริ่มต้นจากการจัดอบรมขั้นพื้นฐาน (Level 1) จากนั้นก็พัฒนาสู่ระดับสูง (Level 2) หรือระดับ Elite ก่อนที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ (Level 3) ซึ่งขณะนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ ถือว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ฝึกสอน เรามีผู้ฝึกสอนที่สำเร็จการเรียนระดับสูงสุด (Level 3) ถึง 3 คน ได้แก่ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท, “โค้ชบาส” พ.อ.อ.ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์, “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ โดยทั้ง 3 คนจะได้รับใบอนุญาตจาก UCI สามารถเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานได้ในทุกระดับการแข่งขันทั่วโลก นอกจากนี้ ยังรอผลการสอบของ “โค้ชนพ” ร.ต.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี อีก 1 คน หากโค้ชอดิศักดิ์สอบผ่าน ประเทศไทยจะมีผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติถึง 4 คนด้วยกัน
“สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้พัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ช่างซ่อมจักรยาน อย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่วางเอาไว้อย่างเป็นระบบ ซึ่งบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ บุคลากรทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และสามารถยกระดับเข้าสู่การเป็นบุคลากรกีฬาจักรยานระดับนานาชาติได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคของผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนของไทยคือเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งการจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการสอบเป็นหลัก หากไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก็ยากที่จะสอบผ่าน ดังนั้นขอฝากให้ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนของไทยพยายามฝึกฝนภาษาอังกฤษให้มากเป็นพิเศษ เพื่ออนาคตในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป” พล.อ.เดชา กล่าวทิ้งท้าย