สเก็ตน้ำแข็งหวัง 2 ทองซีเกมส์ ยกฟิลิปปินส์คู่แข่งตัวฉกาจ
ความเคลื่อนไหวของกีฬาสเก็ตน้ำแข็งในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคมนี้ ที่ไทย
ล่าสุดสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประะเทศไทย ได้ยืนยันสถานที่และช่วงเวลาจัดแข่งขันออกมาแล้ว โดยจะทำการแข่งขันระหว่าง 11-19 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่ฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตถูกบรรจุชิงชัยในซีเกมส์ นับตั้งแต่ปี 2019 ที่ฟิลิปปินส์
สำหรับสเก็ตน้ำแข็งมีชิงชัยทั้งสิ้น 9 เหรียญทอง แบ่งเป็น ฟิกเกอร์สเก็ต 2 เหรียญทอง ประเภทชายและหญิง กับ สปีดสเก็ตติ้ง 7 เหรียญทอง แบ่งเป็น ระยะ 500 ม.ชายและหญิง, 1,500 ม.ชายและหญิง, ผลัดทีมชาย ระยะ 3,000 ม., ผลัดทีมหญิง ระยะ 3,000 ม. และผลัดทีมผสม ระยะ 2,000 ม.
ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ ซึ่งคลุกคลีอยู่กับวงการฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งไทยมาอย่างยาวนาน เผยว่า การแข่งขันซีเกมส์ที่ไทยครั้งนี้สนุกและดุเดือดแน่นอน เพราะแต่ละชาติต่างเตรียมทีมมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นการกลับมามีจัดชิงชัยซีเกมส์อีกครั้งในรอบ 6 ปี ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับการจะมีจัดแข่งในซีเกมส์หนต่อๆ ไปด้วย สำหรับไทยนั้นสมาคมได้หวังไว้อย่างน้อย 2 เหรียญทอง โดยมีลุ้นจากสปีดสเก็ต โดยเฉพาะทีมผลัด ส่วนคู่แข่งที่น่ากลัวคือฟิลิปปินส์ ที่มีนักกีฬาลูกครึ่งอเมริกันมาช่วยทีม.