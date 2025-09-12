คิเรอิคิเรอิ ร่วมสร้างสุขภาพดีสู่เด็กไทยกับกิจกรรมวิ่งการกุศล Global Hand Washing Day Run
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ คิเรอิคิเรอิ (Kirei Kirei) ร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องการล้างมือ เพื่อเป้าหมายให้การล้างมือกลายเป็นพฤติกรรมประจำใหม่ของคนไทย พร้อมตอกย้ำพันธกิจด้าน CSR ด้วยเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่คุณธรรม กับกิจกรรม “คิเรอิคิเรอิ Global Hand Washing Day Run วิ่งด้วยใจให้น้องมือสะอาด ครั้งที่ 2” ชวนคนไทยร่วมวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ พร้อมปลูกฝังพฤติกรรมล้างมือที่ถูกวิธี อันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างสังคมและครอบครัวสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
กิจกรรม “วิ่งด้วยใจให้น้องมือสะอาด” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2568 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนจตุจักร ซึ่งในปีนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.แฟมิลี่รัน 3 กิโลเมตร (สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 2.แฟมิลี่รัน 3 กิโลเมตร (ชาย–หญิง ไม่จำกัดอายุ) 3.ฟันรัน 5.5 กิโลเมตร (ชาย–หญิง ไม่จำกัดอายุ พร้อมระบบจับเวลา Timing Chip) และ 4.มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ชาย–หญิง ไม่จำกัดอายุ พร้อมระบบจับเวลา Timing Chip)
นอกจากการวิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสัน เช่น การประกวดแฟนซีรัน ลุ้นรางวัลจากคณะกรรมการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เกมสนุก ๆ สำหรับเด็ก รวมถึงอาหารว่างและบูธกิจกรรมจากพันธมิตร
สิทธิพิเศษ ผู้สมัครทุกระยะจะได้รับ Race Pack ประกอบด้วย เสื้อวิ่ง หมายเลข BIB เหรียญรางวัล และของที่ระลึกพิเศษจากคิเรอิคิเรอิ พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมทุกกิจกรรมในงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2568 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.runlah.com/th/ghwr2025
กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีในการรวมพลังสร้างสังคมและครอบครัวที่แข็งแรงและยั่งยืน ผ่านการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมแล้ว จะนำรายได้มอบให้แก่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป