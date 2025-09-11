พิมพ์มาดา โชว์ฟอร์มอดีตทีมชาติไทยทะลุ 8 คน เทนนิสออมสิน ที่เชียงราย
การแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่สนาม อบจ.เชียงราย เป็นรอบเมนดรอว์วันที่สาม
ในประเภทหญิงเดี่ยว ยังเป็นการแข่งขันรอบที่สอง (16 คน) โดยคู่ที่น่าสนใจ พิมพ์มาดา ทองคำ นักเทนนิสชาวปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานี ขึ้นเหนือไปลุ้นแชมป์ถึงเชียงราย โดย พิมพ์มาดา ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ และยังเป็นอดีตเยาวชนทีมชาติไทย ใช้ชั้นเชิงการหวดที่เฉียบขาด เอาชนะ เรมิ อิอูจิ นักหวดลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น จากนนทบุรี ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต
พิมพ์มาดา เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้ายทันที ซึ่งจะแข่งขันกับ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ มือวางอันดับ 7 จากประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้ารอบไปรออยู่แล้ว
ด้าน ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ นักหวดดาวรุ่งจากเมืองรถม้า ลำปาง และเป็นมือวางอันดับ 5 ของรายการ ก็ผ่านเข้ารอบในประเภทชายเดี่ยว หลังจากเอาชนะ คมธัช กิตตโชค จาก กทม. ในรอบสอง ด้วยสกอร์ 7-6(5) และ 2-0 Ret. (รีไทร์) ซึ่งในเซตที่สอง หลังผ่านไป 2 เกม คมธัช มีอาการปวดศีรษะ จนไม่สามารถแข่งขันต่อได้ จึงได้ขอยอมแพ้ ส่งผลให้ ปัญณ์ณวัชญ์ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ จากเชียงใหม่
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง ธนกร ศรีรัตน์ (กทม.) ชนะ โชติพงศ์ อินชัย (พิษณุโลก) 6-2, 6-0 เซเมน โวโรนิน ชนะ พีรวัชร สุขใจ (ชลบุรี) 6-2, 6-3
หญิงเดี่ยว รอบสอง ลัลดา กำหอม (กทม.) ชนะ ภัทรวดี ชนะวงศ์ (อยุธยา) 6-3, 6-1 โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ เขมิกา เรืองปาน (เชียงใหม่) 6-2, 6-3
ชายคู่ รอบก่อนรองชนะเลิศ ภูชิสส์ สุขใจ (ชลบุรี)-ชาร์ลส์ กล่ำสมบัติ (เชียงใหม่) ชนะ สิทธวีร์ กุลพิศาลรัศม์ (กทม.)-ปัณณธร สุกสด (กทม.) 6-0, 6-2 พิชญะพงษ์ โสภณพิสุทธิ์ (กทม.)-ธนกร ศรีรัตน์ (กทม.) ชนะ ปุญชัช สุนทรปกาสิต (กทม.)-อิงพล อินนุพัฒน์ (ยะลา) 6-3, 7-5 กฤติน โกยกุล (พังงา)-จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ (กทม.) ชนะ วรธันย์ หมั่นเพียร (เชียงใหม่)-โชติพงศ์ อินชัย (พิษณุโลก) 7-6(4), 6-0
คู่ผสม รอบรองชนะเลิศ เครดิต ไชยรินทร์ (กทม.)-ทิพย์ธารา สองเป็ง (ลำปาง) ชนะ ณัชชารีย์ ธีรโชติจิรานนท์ (ประจวบคีรีขันธ์)-เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 6-2, 6-4