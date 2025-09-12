บาส-เฟม พ่ายคู่อินโดฯหวิว จอดรอบสองแบดฮ่องกง
”บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์-“เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก พ่ายคู่อินโดนีเซียไปอย่างหวุดหวิด 1-2 เกม ในรอบสองการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 500 รายการ “หลี่-หนิง ฮ่องกง โอเพ่น 2025” เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
รอบสอง(16 คู่) บาส-เฟมพบกับอัดนัน เมาลาน่า-อินดาห์ คาห์ย่า ซารี จามิล มืออันดับ 33 ของโลกจากอินโดนีเซีย ซึ่งคู่ของไทยเคยเอาชนะมาสองเกมรวดในศึก “ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส” ที่ประเทศไทย เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมที่แพ้ไปก่อนในเกมแรก 17-21 และเกมที่สองโดนนำห่างไปถึง 11-5 ในช่วงปิดครึ่งเกม ก่อนจะทำแต้มไล่ตามมาเสมอที่ 17-17 และเบียดเอาชนะในช่วงท้ายเกม 21-18 จากนั้นในเกมตัดสิน คู่อินโดนีเซียกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งเอาชนะไป 21-13 ทำให้เป็นฝ่ายชนะไปในที่สุด 2-1 เกม 21-17, 18-21, 21-13 ใช้เวลา 1 ชั่วโมงเต็ม