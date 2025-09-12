คุณหญิงปัทมา เป็นผู้แทน ปธ.ไอโอซี ร่วมประชุมใหญ่กีฬาซูโม่นานาชาติก่อนแข่งชิงแชมป์โลกที่ไทย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ห้อง Magnolia 2-3 ชั้น 4 โรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ไอโอซี ได้รับมอบหมายจาก เคิร์สตี โคเวนทรี ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนมากล่าวสาส์นในที่ประชุม 2025 IFS General Assembly การประชุมสมัชชาสหพันธ์กีฬาซูโมนานาชาติ (IFS) ก่อนการแข่งขันกีฬาซูโม่ชิงแชมป์โลก 2025
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเข้าร่วม ได้แก่ Mr. Kazufumi Minami ประธาน International Sumo Federation (ISF) , Mr. Akio Toyoda ประธานสมาคมกีฬาซูโม่ญี่ปุ่น (Japan Sumo Federation) , นายจักรพงษ์ เชาวน์รุ่งเมธี นายกสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากหลากหลายประเทศ ทำให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก
ในการนี้ คุณหญิงปัทมาได้อ่านสาส์นจากประธาน IOC ต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยสาส์นดังกล่าวเน้นย้ำว่า การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนถึงเสน่ห์ของกีฬาซูโม่ที่ก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น โดยมีนักกีฬากว่า 300 คน จากราว 30 ประเทศเข้าร่วม ถือเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความทุ่มเทของ IFS ในการพัฒนากีฬา คงไว้ซึ่งคุณค่าดั้งเดิม และเผยแพร่สู่ผู้คนทั่วโลก
พร้อมกันนี้ ได้แสดงความขอบคุณประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่เตรียมการจัดการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยม ทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองในกรุงเทพฯ
ประธาน IOC ยังชี้ให้เห็นว่าซูโม่เป็นกีฬาที่ผสาน “รากเหง้าประเพณี” เข้ากับ “ความร่วมสมัย” มีคุณค่าของกีฬา คือ เคารพ มิตรภาพ และการเล่นอย่างยุติธรรม ที่สื่อสารได้กับทุกเจเนอเรชัน และการบรรจุการแข่งขันรุ่นเยาวชนในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญในการส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ให้คนรุ่นใหม่
ท้ายที่สุด ได้อวยพรให้การประชุมและการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จงดงาม และสร้างความทรงจำที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมทุกคน
การจัดการประชุมครั้งนี้ ยังเกิดขึ้น เคียงคู่ไปกับการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซูโม่ชิงแชมป์โลก 2025 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13–14 กันยายน 2568 แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง