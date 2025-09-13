ก้องฟื้นร่างกายดี พร้อมล่าแต้ม โมโตจีพี ที่มิซาโน่
นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 สังกัด อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บ คัมแบ็กกลับสู่การแข่งขัน โมโตจีพี ได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 เดือน และทำผลงานยอดเยี่ยม ด้วยการบิดเข้าป้ายอันดับ 16 แม้จะออกสตาร์ตจากกริดที่ 24 ในศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สมเกียรติ ช้เวลาหลังจบการแข่งขันคาตาลัน กรังด์ปรีซ์ ในการพักฟื้นร่างกาย เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับสุดสัปดาห์นี้ ล่าสุดเดินทางร่วมกับทีมถึงสนาม มิซาโน ในประเทศอิตาลี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในภาพรวมมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น และมีเป้าหมายในการรักษามาตรฐานการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ศึกซานมาริโน่ กรังด์ปรีซ์ จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 12 กันยายนนี้ ก่อนจะจับเวลารอบควอลิฟายและสปรินต์เรซ ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายนนี้ โดยจะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH