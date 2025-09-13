ม.กรุงเทพธนบุรี ผนึกพลัง บริษัท แกมมาโก้ จัดโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2568 ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน วันที่ 12–14 กันยายน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมกับบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย)จำกัด เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน “The Future of Robots” ซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการนี้ ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานโครงการฯ ได้เปิดเผยว่า การแข่งขันรอบภูมิภาคใต้มีผู้เข้าร่วมมากถึง 276 ทีม หรือกว่า 2,500 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 104 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 86 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 86 ทีม การแข่งขันในครั้งนี้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงฝีมือในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อทำภารกิจตามโจทย์ที่กำหนด โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2568 โครงการ World Robot Olympiad 2025 (WRO 2025) ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ,สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้,บริษัท อิชิตันกรุ๊ปจำกัดพร้อมการสนับสนุนสถานที่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแข่งขันด้านวิทยาการหุ่นยนต์เท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางของ ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัย ให้ก้าวไกลไปทั่วโลก