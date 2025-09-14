พัชรินทร์ คว้าแชมป์ ออมสิน ไทยแลนด์ทำสถิติ 4 สนามติด กฤติน ขึ้นแท่นชายเดี่ยว
การแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของปีนี้ จัดที่สนาม อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 เป็นรอบชิงชนะเลิศ โดย นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และมี พันเอกวัฒนา จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธีด้วย
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักเทนนิสสาวขอนแก่น ทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ 2025 และมือวางอันดับ 1 ของรายการ คว้าแชมป์ได้ตามคาด หลังจากใช้ชั้นเชิงและประสบการณ์เอาชนะรุ่นน้องดาวรุ่ง “เบียร์” โชติรินทร์ แก้วก่า เยาวชนทีมชาติไทยจากชลบุรี มือวางอันดับ 2 ของรายการ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-1
พัชรินทร์ ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยว พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย 220 คะแนน โดยนับเป็นการได้แชมป์ศึกไทยแลนด์ฯ สนามที่ 4 ติดต่อกัน และเมื่อรวมผลงานทั้งหมด 7 สนาม ปรากฏว่า พัชรินทร์ ได้แชมป์ 4 ครั้ง และรองแชมป์ 2 ครั้ง ในขณะที่ โชติรินทร์ ได้รองแชมป์ ซึ่งเป็นครั้งแรก ได้รับรางวัล 25,000 บาท และ 140 คะแนน
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “ก็อต” กฤติน โกยกุล นักหวดหนุ่มพังงา มือวางอันดับ 3 ของรายการ ใช้การหวดที่ดุดันเอาชนะ “ต้าร์” ธนกร ศรีรัตน์ หนุ่มเมืองหลวง มือวางอันดับ 4 จากกรุงเทพฯ ได้ 2 เซตรวด 6-2 และ 6-3 ส่งผลให้ กฤติน ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยว ซึ่งนับเป็นแชมป์แรกของปีนี้ พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และคะแนนสะสมอันดับประเทศไทย 220 คะแนน ส่วน ธนกร ได้รองแชมป์ครั้งแรก ได้รับรางวัล 25,000 บาท และ 140 คะแนน
สำหรับการแข่งขันเทนนิส รายการ “ออมสิน ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ” สนาม 7 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย)