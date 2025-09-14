เปิดโผ 16 นักมวยไทยล่าเหรียญทองซีเกมส์ที่เมืองไทย
เปิดโผ 16 นักมวยไทยชุดลุยศึกซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยมี 10นักมวยชายระดับตัวท็อปติดทีมเพียบนำโดย โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ,เพชรธงชัย ส.สมหมาย และมวยดังอีกเพียบ ขณะที่มวยหญิงอีก 6 รายนำโดย มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า แชมป์ของเวทีราชดำเนิน โดยทางนอ.บุญส่ง นวลย่อง หัวหน้าโค้ชมั่นใจมีอย่างน้อย 10 เหรียญทองจาก 16 เหรียญ โดยจะประลองกับทีมมวยของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มกกท.
สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เปิดโผ 16 นักชกทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม นี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้ระดมมวยดังเข้าร่วมทีมอย่างคับคั่ง เพื่อที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุด ซึ่งทีมชุดนี้แบ่งเป็นชาย10รุ่น ,หญิง 6 รุ่น
นักมวยชาย 10 รุ่น รุ่น 45กก.กฤตนู สลัดแก้ว หรือบางคล้าน้อย ร่มเกล้าสนุ้กเกอร์ ,รุ่น 48กก.ศุภณัฐ เพชรรักษ์ หรือ โดมทอง ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ,รุ่น 51กก.ฉลองชัย มีนิลดี หรือ เพชรสุพรรณ ป.ดาวรุ่งเรือง , รุ่น54กก. ธงชัย หัวนาค หรือ เขี้ยว พรัญชัย , รุ่น 57กก.ศุภกร ศิริลุน หรือ อรรถชัย กีล่าสปอร์ต รุ่น 60 กก.ศักดิ์สิทธิ์ อาทิตย์สาม หรือ ยอดอีที ปตท.ทองทวี , รุ่น 63.5กก.ฤทัยพันธ์ ทรัพย์มณี หรือ หยก พรัญชัย , รุ่น 67กก.อับดลมาเล็ก ทิ้งน้ำรอบ หรือ ธนูเพชร ว.สังข์ประไพ , รุ่น 71กก.ณรงค์ชัย ไชยทอง หรือ เพชรธงชัย ส.สมหมาย , รุ่น 75กก.ทศพล เสาร์พะเนา หรือ
เด่นพนม พราน26
ส่วนนักกีฬาหญิง 6 รุ่นมีดังนี้ รุ่น 45กก. อริศรา นุ่นเอียด หรือ มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า แชมป์เวทีราชดำเนิน ,รุ่น 48 กก. นิรชา ตังจิว หรือ เสน่ห์งาม กำนันเชษฐ์เมืองชล, รุ่น 51 กก. กุลณัฐ อ่อนอก หรือ น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ ,รุ่น 54 กก.นิราวรรณ ตังจิว หรือ เสน่ห์จันทร์ เครื่องดื่มคอมมานโดยิมส์ , รุ่น 57กก.แก้วฤดี คำถากระปุ่ม หรือ จอมยุทธเหยิน สุราษฎ์ยิมส์(จ่าแบงค์ดอนเมือง) ,รุ่น 60 กก.อารียา สาโหด หรือ เพชรตาปี สุราษฎ์ยิมส์ (จ่าแบงค์ดอนเมือง)
น.อ.บุญส่ง นวลย่อง หัวหน้าโค้ช ได้เผยว่า หลังจากที่มวยไทยไม่ได้เหรียญทองในเวิลด์เกมส์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้ใหญ่ในโอลิมปิกไทยเป็นห่วงว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในซีเกมส์นั้น ตนอยากบอกว่าเราไปชกกับเจ้าภาพไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชนะเขาแม้ฝีมือเราจะดีกว่า แต่ในซีเกมส์ครั้งนี้โอลิมปิกไทยไม่ต้องห่วงเลยเพราะทางสมาคมได้ระดมตัวท็อปมาติดทีมเพียบ ซึ่งตนในฐานะหัวหน้าโค้ชมั่นใจอย่างน้อยมี 10 เหรียญทองแน่นอน และอยากจะเชิญให้มาชมการประลองกับทีมมวยของสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ในวันที่ 29 กันยายนนี้ ที่ศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งประเทศไทย
“เราจะมีการประลองกันในวันที่ 29 กันยายนนี้ชั่งน้ำหนักตอนเช้า ชกตอนบ่าย โดยใช้กติกาเหมือนซีเกมส์ทั้งหมด ใส่เครื่องป้องกัน หลังจากเสร็จสิ้นการประลองแล้วตั้งแต่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไปจะไม่ให้นักมวยทุกคนไปแข่งขันรายการอื่นอีกแล้วจะโฟกัสที่ซีเกมส์อย่างเดียวเท่านั้น จึงขอให้มั่นใจว่ามวยไทยในซีเกมส์จากกวาดเหรียญทองเป็นกอบเป็นกำแน่นอน” นอ.บุญส่ง ยัน
สำหรับการแข่งขันมวยไทยในซีเกมส์มีทั้งหมด 16 รุ่น ทั้งชายและหญิง ,ไหว้ครูอีก 2 เหรียญ รวมทั้งหมด 18 เหรียญ โดยจะทำการแข่งขันที่ จ.สงขลา