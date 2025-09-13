3 นักชกไทยเตรียมขึ้นชกรอบแรกมวยไทยเยาวชนโลก วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน
3 นักชกไทยเตรียมขึ้นชกรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน ในรุ่น 51 กก.วุฒิไกร ทองกลีบนาค เจอกับ เวียดนาม, รุ่น 54 กก. ธนกร น้ำรอบ พบ สหรัฐอเมริกา และ รุ่น 57 กก. จรายุทธ ขุนปลัด เจอกับ ฝรั่งเศส โดย “โค้ชก๊อก” จักรเพชร ปาปะขัง ขอใจทีมนักชกไทยปรับตัวได้ดีขึ้นโดยกำชับยกแรกต้องเอาชนะให้ได้ก่อนเพื่อมีคะแนนนำจะได้คุมเกมได้สบาย ให้เน้นลูกขยันเชื่อว่าน่าจะผ่านด่านแรกไปได้
ศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 หรือ IFMA Youth World Championship 2025 ที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน จะมี 3 นักชกไทยขึ้นทำการแข่งขันในรอบแรก ดังนี้
รุ่น 51 กก. วุฒิไกร ทองกลีบนาค พบกับ พฮวง กังวาน จากเวียดนาม, รุ่น 54 กก.ธนกร น้ำรอบ พบ ปีเตอร์ อนาคนคริสต์ดิส (สหรัฐอเมริกา) และ รุ่น 57 กก.จรายุทธ ขุนปลัด พบ ไคส์ พิดุส (ฝรั่งเศส)
ทางด้าน “โค้ชก๊อก” จักรเพชร ปาปะขัง ได้เผยว่า ตอนนี้ทีมมวยไทยปรับตัวได้ดีขึ้นกว่าเดิมความเครียดน้อยลงทุกคน พร้อมชกซึ่งตนได้กำชับให้ชกให้สบายๆโดยยกแรกต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ก่อนถึงจะคุมเกมได้ จะต้องเน้นลูกขยันให้มากๆ เท่าที่เห็นชาติอื่นมีกองเชียร์มาด้วยจำนวนมากจึงต้องไม่ตื่นเต้นกับเสียงเชียร์ เชื่อว่าทั้งสามคนน่าจะผ่านรอบแรกไปได้