‘วีรศักดิ์’ นั่งเก้าอี้ ‘อธิการบดี’ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคนใหม่
จากการที่มีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ซี่งในประกาศดังกล่าวสาระสำคัญมีเนื้อความตอนหนึ่งว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งาติ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2568
ล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ในฐานะอธิการบดีได้พบกับผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการกีฬา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ซึ่งในวันนั้นอธิการบดีคนใหม่กล่าวความตอนหนึ่งว่าดีใจที่ได้กลับมาบ้านเกิดพร้อมกับขอบคุณนายวิษณุ ไล่ชะพิษปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่ผ่านมา และภายหลังเข้าร่วมในพิธีรับพระบรมราชโองการแล้วก็จะได้เดินหน้าพร้อมกับองคาพยพของมหาวิทยาลัยทั้ง 17 วิทยาเขต 13 โรงเรียนกีฬา ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่พร้อมสำหรับพัฒนากำลังคนด้านกีฬาและอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังที่ตราไว้ในพระราชบัญญัติ ขณะเดียวกันเวลาต่อมาในโอกาสพบกับผู้บริหารและคณาจารย์ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยความสั้นๆว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคือคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในรั้วเขียวขาวเหลืองทั้ง 17 วิทยาเขตและ 13 โรงเรียนกีฬาและทิ้งท้ายสำหรับนักเรียนในโรงเรียนกีฬาว่า “จบจากโรงเรียนกีฬาก้าวสู่ ม.กีฬา อย่าก้าวเท้าซ้ายไปมหาวิทยาลัยอื่น มหาวิทยาลัยอื่นให้อะไรได้ มกช.ก็สามารถให้ได้เช่นกัน สำหรับนโยบายการบริหารจัดการในภาพรวมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเพื่อให้ตอบโจทย์สังคมปัจจุบันและสอคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป
สำหรับประวัติโดยย่อ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2504 การศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และปริญญาเอก การจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประสบการณ์การบริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี/ รักษาการและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพลศึกษายะลา/รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และตำแหน่งสุดท้ายรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
ขณะที่ผลงานด้านกีฬาอาทิ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย/ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย/กรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย/ผู้ตัดสินกีฬาของสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชีย และผู้จัดการทีมกีฬาแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทย