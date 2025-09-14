สองล้อ ส่งนักปั่นชุดซีเกมส์ประลองฝีมือนักปั่นนานาชาติทัวร์ที่เมืองจีน 2 รายการ
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ทั้งประเภทถนน, ลู่, เสือภูเขา และบีเอ็มเอ็กซ์ ซึ่งมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมี พลตรี นายแพทย์ภูษิต เฟื่องฟู อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ ฝ่ายแพทย์ เป็นหัวหน้าคณะในการนำทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้นักกีฬาทุกประเภทจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระยะเวลาที่กำหนด มีการติดตามและประเมินผลอย่างละเอียด การที่นักกีฬาฝึกซ้อมต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือน แต่ถ้าไม่มีการแข่งขันรายการใหญ่ ๆ ก็อาจจะทำให้นักกีฬาเกิดความเบื่อหน่ายได้ ที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็ได้ส่งนักปั่นไปแข่งขันอยู่เป็นระยะ ๆ และนักปั่นไทยก็ทำผลงานได้น่าพอใจ ล่าสุด สมาคมฯ ได้ส่งนักปั่นประเภทถนนทีมชาติไทยชุดผสมระหว่างนักกีฬารุ่นเก๋ากับสายเลือดใหม่เดินทางไปแข่งขันจักรยานทางไกลรายการ “ทัวร์ ออฟ โพยางเลค 2025” ระหว่างวันที่ 15-26 กันยายน ที่ประเทศจีน นักกีฬาประกอบด้วย ส.ท.สราวุฒิ สิริรณชัย, จ.ต.ตุลธร โสสลาม, นายติณพัฒน์ เมืองเดช, นายพุฒิพงศ์ เฉลิมศรีเมือง, จ.ต.วรุตม์ แปะกระโทก, นายพลวัต สกุลธนาภูมิ โดยมี ร.ต.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี เป็นผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน, ร.ต.อ.ประจักษ์ มหาวงศ์ เป็นนักกายภาพบำบัด และ นายสุริยา วงศ์พันธ์ เป็นช่างประจำทีม
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานฯ เตรียมส่งนักปั่นหญิงชุดเตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประกอบด้วย “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์, “แพร” ส.อ.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช, “ไก่” ส.อ.หญิง ศุภักษร นันตะนะ, “บีม” ส.ท.หญิง ชนิภรณ์ บัตริยะ, “เนเน่” น.ส.รุ่งนภา กุศล, “ตาล” น.ส.กมลรดา ขาวปลอด เดินทางไปแข่งขันรายการใหญ่ในระดับวีเมนส์ เวิลด์ ทัวร์ ที่ประเทศจีน 2 รายการติดต่อกันคือ “ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม และต่อด้วย “ทัวร์ ออฟ กว่างสี” ในวันที่ 19 ตุลาคม โดยนักปั่นชุดนี้มี ร.ต.อ.อดิศักดิ์ วรรณศรี เป็นผู้จัดการทีม, มร.ลี เสี่ยว เล่อ เป็นผู้ฝึกสอน และนายอเนก ศาสตร์ทรัพย์ เป็นช่างประจำทีม
“เสธ.หมึก” กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันทั้ง 2 รายการดังกล่าว นักปั่นหญิงไทยจะลงแข่งขันในนามทีมอาชีพ ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิงทีม ซึ่งจะต้องประชันฝีเท้ากับบรรดานักปั่นอาชีพระดับ ยูซีไอ วีเมนส์ เวิลด์ทัวร์ จากทั่วโลก เนื่องจากทั้ง 2 รายการเป็นการแข่งขันปิดท้ายฤดูกาล 2025 จักรยานประเภทถนนหญิงของ UCI ที่สำคัญมีคะแนนสะสมอันดับโลกสูงมาก หากนักปั่นหญิงไทยสามารถทำผลงานได้ดี ก็จะได้คะแนนสะสมสูงทั้งคะแนนประเทศและคะแนนบุคคล มีผลต่อการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบฝีมือช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคมอีกด้วย โดยการแข่งขันรายการ ทัวร์ ออฟ จงหมิง ไอส์แลนด์ เมื่อปีที่แล้ว จุฑาธิป ทำผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าอันดับ 1 ของนักปั่นเอเชียมาครองได้สำเร็จ ส่วนปีนี้ก็หวังว่าจุฑาธิปจะประสบความสำเร็จอีกครั้ง
พล.อ.เดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกัน สมาคมกีฬาจักรยานฯ ก็ได้ดำเนินการเก็บตัวนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย อายุระหว่าง 14-17 ปี เพื่อไปแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน ยูธเกมส์ 2025 ที่ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม นักกีฬาประกอบด้วย ด.ช.อธิคุณ แสนตา, นายกฤตภาส หอมขจร, นายวัชรพงษ์ สังฆะสอน, นายบูรพา หิงไธสง, ด.ช.ฟาริก หนูทอง, ด.ญ.สุรัสญา วงศ์พันธุ์, ด.ญ.ธัญชนก จินาภิรมย์, ด.ญ.สุนิสา จูมทอง โดยมี “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท เป็นผู้จัดการทีม, พ.ต.อ.จีรศักดิ์ นนทะแก้ว เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาย, พ.อ.อ.หญิง เฉลิม ชมภูศรี เป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิง, นายสุริยา วงศ์พันธุ์ เป็นช่างประจำทีม, จ.อ.สันติ คชรัตน์ เป็นนักกายภาพประจำทีม ซึ่งดำเนินการเก็บตัวมาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน โดยใช้บางเส้นทางในจังหวัดพิษณุโลก และที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข (บึงสีไฟ) จังหวัดพิจิตร เนื่องจากประเทศบาห์เรนมีกระแสลมค่อนข้างแรง สมาคมฯ จึงพิจารณาสถานที่ฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับสนามแข่งขันจริง
นายกสองล้อไทย เปิดเผยอีกว่า ด้านนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ก็เตรียมเดินทางไปแข่งขันจักยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน ซึ่ง “เอ้” ส.ท.โกเมธ สุขประเสริฐ จะไปป้องกันแชมป์สมัยที่ 4 หลังจากเป็นแชมป์เอเชียมาแล้ว 3 สมัยติดต่อกัน ขณะที่ประเภทเสือภูเขา สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะส่งนักกีฬาประเภทดาวน์ฮิล ไปแข่งขันรายการ “76 อินโดนีเซีย ดาวน์ฮิล” สนามที่ 3 ที่เมืองโกตา บาตู ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับ UCI Class1 ซึ่งทุกรายการจะเป็นการทดสอบนักกีฬาก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้ และเพื่อที่จะวัดฝีมือของนัปั่นไทยกับนักปั่นชาติอื่น ๆ ในอาเซียน ส่วนประเภทลู่ก็ได้ทดสอบกันไปแล้วในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2025” เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม ที่จังหวัดสุดพรรณบุรี
“นอกจากนี้การที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ ต้องส่งนักกีฬาไปแข่งขันยังต่างประเทศนั้น เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ตามแผนการพัฒนานักกีฬาในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างประเทศ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำหรับนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยทุกชุดไม่ว่าจะเป็นทีมชาย ทีมหญิง และชุดเยาวชน ต่างก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ผมต้องขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งกำลังใจให้แก่ทัพนักปั่นไทยทุกคนด้วยครับ” พล.อ.เดชา กล่าวทิ้งท้าย