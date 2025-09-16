บาส-เฟม ไล่ตบไต้หวันขาด ลิ่วรอบสองแบด ไชน่า มาสเตอร์ส
“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์- “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่ผสมมืออันดับ 4 ของโลก ประเดิมสนามเอาชนะคู่ไต้หวันสองเกมรวดในศึกแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 รายการ “หลี่-หนิง ไชน่า มาสเตอร์ส” ที่ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 กันยายน
คู่ผสม รอบแรก “บาส-เฟม” มืออันดับ 4 ของโลก และมือวางอันดับ 4 ของรายการ ลงสนามเจอกับ เฉิน เจิ้ง ควาน- สวี่ หยิน ฮุ่ย มืออันดับ 21 ของโลกจากไต้หวันเป็นครั้งแรก
ผลปรากฏว่า บาส-เฟมเล่นด้วยฟอร์มที่ดีและเหนือกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะไปสองเกมรวด 21-5, 21-10 ใช้เวลา 23 นาที ผ่านเข้ารอบสองพบผู้ชนะระหว่าง โรฮาน คาปูร์-รุธวิกะ ชิวานี กัดเด มืออันดับ 31 ของโลกจากอินเดีย กับ ยูอิชิ ชิโมกามิ-ซายากะ โฮบาระ มืออันดับ 20 ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไป