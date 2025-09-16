บิ๊กสุชัย บอกต่อข่าวดีเด็กไทยวัย 12 ปี เทนนิสเอเชียให้โควต้าลุยศึกใหญ่ที่คาซัคฯ
นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่ 2 เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้รับข่าวดีจาก สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) แจ้งว่า ทีมนักหวดเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ ATF 12U Intercontinental Team Competition (เอทีเอฟ ทเวลฟ อันเดอร์ อินเตอร์คอนติเนนตัล ทีม คอมเพทติชั่น) ที่ประเทศคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-4 ตุลาคม 2568
ก่อนหน้านี้ เอทีเอฟ กำหนดไว้ว่า จะให้สิทธิเฉพาะทีมที่ได้อันดับ 1-3 ของการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2025 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อปลายเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาเท่านั้น ที่จะได้ไปแข่งขันต่อที่คาซัคสถาน แต่ปรากฏว่า เอทีเอฟ ได้พิจารณาให้โควตาเพิ่ม โดยพิจารณาจากผลงานที่ดีลำดับถัดมา ซึ่งคือ ทีมไทยทั้งชายและหญิง ที่ได้อันดับ 4 ของเอเชีย
“ผมขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมงานสตาฟฟ์โค้ชด้วยครับที่ได้ไปแข่งขันต่อ โดยทราบมาว่าในช่วงที่แข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียก็ได้พยายามกันอย่างเต็มที่ ฉะนั้น การได้สิทธิดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนรางวัลจากความทุ่มเทของทุกคน”
นายกเทนนิสไทย สมัยที่ 2 กล่าวในช่วงท้ายว่า สมาคมฯ ได้แจ้งข่าวดีนี้แก่นักกีฬาเป็นที่เรียบร้อย และกำหนดให้นักกีฬาเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างวันที่ 12 – 26 ก.ย. 2568 สำหรับรายการที่คาซัคสถานเป็นการแข่งขันคอร์ทดิน ฉะนั้น จะมีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
สำหรับคณะเทนนิสไทยชุดนี้ ประกอบด้วย “โค้ชจิม” จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาย, “โค้ชโอ” นายสุขุม กิจวิจารณ์ ผู้ฝึกสอนทีมหญิง, นายบุญมี โพธิ์ไพจิตร เจ้าหน้าที่นวด ส่วนนักกีฬาทีมชาย ได้แก่ นวธรณ์ ผลากรกุล, ลีโอ โกวิทวัฒนชัย, ก้องภพ แซ่ลิ้ม ส่วนทีมหญิง ได้แก่ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข, ศิริกร พูลผล และ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ