โปรโอ่ง ธนวินท์ นำทีมเอสพีจีเอ4 แชมป์โปรแอม ไทยซีเนียร์ ที่อัลไพน์ เชียงใหม่
โปรโอ่ง ธนวินท์ สมศรี นักกอล์ฟเจ้าถิ่นเชียงใหม่ นำทีมเอสพีจีเอ4 คว้าแชมป์ประเภททีมรอบโปรแอม จบคะแนนรวม 129 ของการแข่งขัน ไทย ซีเนียร์ ทัวร์ รายการ “เอสเอที-เอ็นเอฟดีเอฟ-ไทย ซีเนียร์ ทัวร์” ขณะที่แชมป์บุคคล โลว์กรอสส์ แชมเป็นของ สร้อยสามจันทร์ จันทรานิตย์ จากทีมโปรอุดร ทำสกอร์ 74 และแชมป์บุคคล โลวเนต เป็นของ ณัชพนธ์ น้อยหมอ จากทีมเอสพีจีเอ4 ทำเนตสกอร์ 69 จากการแข่งขันที่สนาม อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ จ.ลำพูน เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น และโปรอาชีพ เพื่อโปรโมตการแข่งขันที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน ณ สนามเดียวกันนี้
รายการนี้ได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทีมงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย และคณะผู้จัดการแข่งขัน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จุดประสงค์จัดแข่งรอบโปรแอมนอกจากเชื่อมความสัมพันธ์ และเพื่อโปรโมตการแข่งขัน “เอสเอที-เอ็นเอฟดีเอฟ-ไทย ซีเนียร์ ทัวร์” กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2568 จัดแข่งขันโดย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, เซนส์ กอล์ฟ แฟคตอรี่, เอ็มเค เรสเตอรองต์ กรุ๊ป, บริษัท ชูโฟทิค จำกัด, ยูทิลิตี้ พลัส, บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โซโก้ ไจเอ้นท์ มาเลเซีย, ขวัญเรือน ปาร์ค รีสอร์ท, ร้านอาหาร นาจิยะ โตเกียว อิซากายะ, สนามภูเก็ต คันทรี คลับ, สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท, สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่
ทั้งนี้ในการแข่งขันมีนักกอล์ฟให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก รวมถึงเหล่าบรรดาแขกวีไอพีต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าแข่งขันร่วมกับนักกอล์ฟระดับซีเนียร์ชั้นนำของประเทศ ในรายการด้วย จบการแข่งขันผลปรากฏว่า ในประเภททีมแชมป์เป็นของ ทีมเอสพีจีเอ4 ที่มี “โปรโอ่ง” โปรธนวินท์ สมศรี นักกอล์ฟเจ้าถิ่นเชียงใหม่ ผนึกกำลังกับ ณัชพนธ์ น้อยหมอ, พิเชษฐ์ บำเพ็ญ และ รุตม์ วิเศษฏ์ศิลป์ ทำสกอร์รวม 129 โดยอันดับ 2 เป็นทีม โปรอุดร ที่มี โปรอุดร ดวงเดชา นักกอล์ฟเจ้าถิ่นเชียงใหม่อีกคน ที่ประกอบด้วย โทมัส โพลีน่า, ซูซาน่า โพลีน่า และ สร้อยสามจันทร์ จันทรานิตย์ จากสกอร์ 134 และอันดับ 3 ทีม เกาหลีฯ เอสจีเอ ที่มี โปรซอง อูบอม ที่ประกอบด้วย มร.ชอย ซุง โฮ, จัง คยู ซุค และ ชอย แจ ซุง ทำสกอร์ 145
ด้านประเภทบุคคล สร้อยสามจันทร์ จันทรานิตย์ จากทีมโปรอุดร คว้าแชมป์โอเวอร์ออล โลว์กรอส ด้วยสกอร์ 74 ด้านแชมป์ โอเวอร์ออล โลว์เนต เป็นของ ณัชพนธ์ น้อยหมอ จากทีมเอสพีจีเอ4 ทำสกอร์ 75 แฮนดีแคป 6 เนตสกอร์ 69 ด้าน กฤษณะ ยินดี จากทีม ซีเอสวี เอ็นจิเนียริ่ง คว้าแชมป์ไฟล์ท เอ ด้วยสกอร์ 79 แฮนดีแคป 9 คิดคะแนนสเตเบิลฟอร์ด 29 คะแนน แชมป์ไฟล์ท บี เป็นของ รุตม์ วิเศษฏ์ศิลป์ จากทีมเอสพีจีเอ4 ทำสกอร์ 83 แฮนดีแคป 14 คิดคะแนนสเตเบิลฟอร์ด 27 คะแนน ส่วนแชมป์ ไฟล์ท ซี เป็นของ พัฒน์ จากทีมนีโน่ ทำสกอร์ 91 แฮนดีแคป 20 คิดคะแนนสเตเบิลฟอร์ด 17 คะแนน
งานเลี้ยงรับรางวัลจัดขึ้นที่สนามคลับเฮ้าส์ของสนาม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย, นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบรางวัลกับทีมแชมป์ ในงานยังมีมอบรางวัลพิเศษให้กับนักกอล์ฟที่โชคดีอีกด้วย