นักกอล์ฟ 15 ชาติ ร่วมชิงชัยถ้วยพระราชทาน ร.7 สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ฯ ครั้งที่ 91
สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ จัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่ “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2025” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 91 ที่สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2568 ผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลชาย ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ส่วนประเภทบุคคลหญิง ครองถ้วยเกียรติยศ รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ พร้อมรับสิทธิ์เข้า “โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569”
คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น ถือเป็นทัวร์นาเม้นต์สำคัญเพราะเป็นเวทีเกียรติยศของการชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 7 ที่มีความต่อเนื่องยาวนานถึง 91 ปี นักกอล์ฟชั้นนำของไทยล้วนแต่เคยผ่านเวทีนี้ และปีนี้ยังพิเศษตรงที่ยังเป็นเวทีคัดเลือกตัวแทนนักกอล์ฟทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในปลายปีนี้อีกด้วย”
โดยวันที่ 15 กันยายน 2568 มีพิธีเปิดการแข่งขันที่สนามไดร์ฟปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ มีนายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ กรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นาย ธีธัช ควรตระกูล กรรมการบริหาร สนามกอล์ฟปัญญา โดยมีนักกอล์ฟจาก 15 ประเทศ รวม 132 คน ได้แก่ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เมียนมา, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เซอร์เบีย, ไต้หวัน, เวียดนาม, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา และไทยเข้าร่วมงาน
การแข่งขันแบ่ง 2 ประเภทคือ บุคคลชาย และบุคคลหญิง แข่งแบบสโตรคเพลย์ 4 วัน รวม 72 หลุม ซึ่งในส่วนของนักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมแข่งขัน 28 คนแบ่งเป็นชาย 15 คน และหญิง 13 คน นำโดย 2 อดีตแชมป์ในปีที่ผ่านมาอย่าง “แอนฟิลด์” ปรินทร์ สารสมุทร และ “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นอกจากนั้นยังมี “จูเนียร์” อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และ ปริม ปราชญ์นคร แชมป์ “มาเลเซีย อินเตอร์เนชันแนล จูเนียร์ โอเพ่น 2025”
กอล์ฟสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย “สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) จัดโดย สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ร่วมสนับสนุน จัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2473 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็นรายการกอล์ฟที่เก่าแก่และสำคัญสุดของไทย ที่ผ่านมามีนักกอล์ฟแถวหน้าของไทย คว้าถ้วยอันทรงเกียรติใบนี้มาแล้ว อาทิ บุญชู เรืองกิจ ปี 2526-2528, ถาวร วิรัตน์จันทร์ ปี 2529, ธรรมนูญ ศรีโรจน์ ปี 2532, ประหยัด มากแสง ปี 2533, ธงชัย ใจดี ปี 2541, พรหม มีสวัสดิ์ ปี 2543-2545 ส่วน ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2567 แชมป์บุคคลชายได้แก่ “แอนฟิลด์” ปรินทร์ สารสมุทร และแชมป์บุคคลหญิง “วันออน” อชิรญาณ์ ศรีวงษ์