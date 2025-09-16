จารวี ตั้งเป้าโชว์ฟอร์มเก่งลงสู้ศึก ฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ สัปดาห์นี้
“โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ นักกอล์ฟสาวชาวไทยหวังใช้ความคุ้นเคยกับสนาม โชว์ฟอร์มเก่งในการแข่งขันกอล์ฟรายการ “ฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ” ประชันดาวดังโลกและผู้เล่นระดับแถวหน้าของเคแอลพีจีเอทัวร์ ณ สนามแบร์ส เบสต์ ชองนา กอล์ฟ คลับ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะเปิดฉากดวลวงสวิงรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนนี้
กอล์ฟรายการ ฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรายการระดับชั้นนำของเอเชีย มีนักกอล์ฟมือดังระดับโลกหลายคนร่วมชิงชัยระหว่างวันที่ 18-21 กันยายนนี้ โดยมีเงินรางวัลรวมให้ช่วงชิงสูงถึง 1,500 ล้านวอน หรือประมาณ 34 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินรางวัลที่สูงที่สุดของเคแอลพีจีเอทัวร์ โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 270,000 วอน หรือประมาณ 6.2 ล้านบาท
สำหรับโปรสาวดาวดังที่ร่วมแข่งขันในปีนี้นำโดย ลิเดีย โค จากนิวซีแลนด์ เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดซึ่งจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่ได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศ หรือ ฮอล ออฟ เฟม ของแอลพีจีเอทัวร์ พร้อมด้วย มินจี ลี จากออสเตรเลีย ดีกรีแชมป์เมเจอร์เคพีเอ็มจี วีเมนส์ พีจีเอ ปีนี้ และเจ้าของรางวัลโรเล็กซ์ แอนนิก้า เมเจอร์ อวอร์ด สองสมัย
ขณะที่จารวี บุญจันทร์ นักกอล์ฟสาวไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฮานา แบงก์ หวังโชว์ฟอร์มให้น่าประทับใจในการแข่งขันปีนี้ เจ้าตัวเผยว่า “แบร์ส เบสต์ คือสนามคุ้นเคยที่สุดในเกาหลี เพราะเคยลงเล่นที่นี่ในการแข่งขันรายการฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ สองปีที่ผ่านมา และเนื่องจากเป็นการแข่งขันที่จัดโดย ฮานา แบงก์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของตนด้วย จึงตั้งเป้าลงเล่นให้มีความสุขกับสนามแห่งนี้ และเล่นอย่างฉลาดรอบคอบเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุด ”
ทั้งนี้โปรวัย 26 ปีของไทย ลงแข่งขันในศึกเคแอลพีจีเอ ฤดูกาลแรก ทำผลงานผ่านการตัดตัว 4 รายการ จากการลงเล่น 12 รายการ ผลงานที่ดีที่สุดคือการจบอันดับที่ 25 ร่วมในรายการ ด็อกชินอีพีซี แชมเปี้ยนชิพ เมื่อเดือนเมษายน แม้ต้องเจอกับความท้าทายสุดหิน แต่เจ้าตัวยังคงมองแง่บวกและเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ในการแข่งขันเคแอลพีจีเอทัวร์ต่อไป
จารวี กล่าวเสริมว่า “การแข่งขันในเคแอลพีจีเอ ทัวร์ ปีนี้ ถือเป็นความท้าทายใหม่ สภาพหญ้าและสนามที่นี่แตกต่างจากที่เคยลงเล่นที่อื่นมาก และตำแหน่งธงก็ค่อนข้างยาก แต่ความท้าทายเหล่านี้ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะช่วยให้พัฒนาฝีมือในฐานะนักกอล์ฟ”
ด้าน จี้ หยวน โปรกอล์ฟสาวชาวจีน ซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับที่ 4 ในตารางคะแนนสะสมของไชน่าแอลพีจีเอ ทัวร์ เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองในการลุ้นแชมป์กอล์ฟฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ ครั้งแรกในปีนี้ โดยเธอกล่าวว่า “ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ลงแข่งขันในรายการฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งผู้สนับสนุนหลักของฉันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แน่นอนว่ามีความกดดันอยู่บ้างที่ต้องทำผลงานให้ดี แต่ในบรรดาสนามที่ฉันได้ลงเล่นที่เกาหลีในปีนี้ ฉันรู้สึกว่าสนามนี้เหมาะกับสไตล์การเล่นของฉันมากที่สุด และตั้งตารอการลงสนามแข่งขันในสัปดาห์นี้”