ม.เกษมบัณฑิตสร้างการมีส่วนร่วมโหมโรงมหกรรมซีเกมส์ 2025
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมภายใต้โครงการโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย และกีฬาก็เป็นหนึ่งในมิติที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 มหาวิทยาลัยโดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และหน่วยงานต่างๆจึงขอเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ประกอบกับปัจจุบันสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลภายใต้ข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มตัวการสื่อสารหรือการสร้างการรับรู้ให้สาธารณะรับทราบและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ ผนวกกับระยะเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของชาวอาเชียนยังไม่เป็นที่ประจักษ์และจับต้องได้มากนักและที่สำคัญการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครั้งนี้กลับมีโจทย์และความท้าทายให้เจ้าภาพต้องหาคำตอบและเดินหน้าเพื่อให้การจัดการแข่งขันตอบโจทย์ภายใต้มาตรฐานสากลสามารถสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้ และที่สำคัญคือการผนึกพลังร่วมด้วยการโชว์ศักยภาพของความเป็นไทยภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่ออวดต่อสายตาชาวโลกและประชาคมอาเชียน จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงเดินหน้าเข้าไปมีส่วนร่วมในหลากหลายมิติซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยผนึกกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ซีเกมส์ 2025 ประเทศไทย:โจทย์บนความท้าย”เพื่อร่วมสื่อสารและสร้างการรับรู้สู่สังคมผ่านช่องทางต่างๆไปแล้ว และในเวลาที่เหลือก็จะร่วมสนับสนุนผ่านกิจกรรมต่างๆต่อไปเป็นระยะๆ
ด้าน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับจากนี้เหลือเวลาอีก 2 เดือนเศษๆที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์จึงเตรียมการสร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้มิติ “โหมโรงซีเกมส์ 2025 : ดันประเทศไทยทวงคืนเจ้าเหรียญทอง” สำหรับการเดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้นอกจากมุ่งไปที่ทุกภาคส่วนของสังคมแล้วเบื้องต้นเล็งไปที่คนรุ่นใหม่ทั้งในสถานศึกษาและทั่วไปทั้งนี้เพราะคนกลุ่มนี้เป็นพลังร่วมที่สำคัญที่จะสร้างบรรยากาศและสีสันให้มหกรรมซีเกมส์ 2025 มีความคึกคักและมีชีวิตชีวามากกว่าที่เป็นอยู่ และยิ่งคนกลุ่มนี้รวมตัวเข้าไปชมและเชียร์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในสนามเป็นจำนวนมากก็จะส่งผลให้นักกีฬามีความฮึกโหม มีขวัญกำลังใจและพร้อมที่จะทวงคืนความยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าเหรียญทองในมหกรรมซีเกมส์ 2025 ได้เช่นกัน