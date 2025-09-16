โกเมธ อันดับโลกพุ่งพรวดขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของทวีปเอเชีย
“เสธ.หมึก” พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า สหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับนักกีฬาจักรยานโลกล่าสุด ผลปรากฏว่านักปั่นทีมชาติไทยประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ ซึ่งโชว์ผลงานสุดยอดในการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติรายการ ASEAN BMX Racing Cup 2025 ที่สวนกีฬากมล (เอฟบีที) หนองจอก กทม. เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้อันดับโลกของนักปั่นไทยพุ่งพรวด ทั้งอันดับประเทศและอันดับบุคคล ในรุ่นประชาชนชาย จากผลงานการคว้าแชมป์ ASEAN BMX Racing Cup ของ “เอ้” โกเมธ สุขประเสริฐ ได้คะแนนสะสม 100 คะแนนเต็ม ทำให้อันดับบุคคลของโกเมธขยับสูงขึ้น 8 อันดับ มาอยู่อันดับ 31 ของโลก มีคะแนนสะสม 660 คะแนน ขณะที่อันดับประเทศไทยทีมชายขึ้นมาอยู่อันดับ 17 ของโลก คะแนนสะสม 843 คะแนน ครองอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย ทั้งอันดับประเทศและอันดับบุคคล ส่วนการจัดอันดับในรุ่นประชาชนหญิง “ฟ้า” ชุติกาญจน์ กิจวานิชเสถียร แชมป์ ASEAN BMX Racing Cup ขยับขึ้น 5 อันดับมาอยู่ที่ 32 ของโลก ขณะที่การจัดอันดับทีมหญิงไทยขึ้นมาอยู่อันดับ 15 คะแนนสะสม 835 คะแนน
“ผลการจัดอันดับโลกที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ก็คือผลงานของนักปั่นไทยระดับอายุไม่เกิน 23 ปี และเยาวชนชาย-หญิง ที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของทีมชาติไทย โดยในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชาย อันดับทีมชาติไทยอยู่ที่ 20 ของโลก คะแนนสะสม 214 คะแนน ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ขึ้นมาอยู่อันดับ 12 ของโลก คะแนนสะสม 349 คะแนน โดยมีสองดาวรุ่ง เขมิภา ศรีโสภา อันดับ 25 คะแนนสะสม 174 คะแนน และ หทัยเพชร ใจสว่าง ตามมาในอันดับ 28 คะแนนสะสม 171 คะแนน” พลเอกเดชา กล่าว
พล.อ.เดชา กล่าวอีกว่า ส่วนในรุ่นเยาวชนชาย ทีมชาติไทยพุ่งขึ้นมาที่อันดับ 12 ของโลก ในขณะที่อันดับบุคคล นายพุทธภูมิ นาคแป้น ที่ปัจจุบันพัฒนาฝีมือก้าวขึ้นมาเป็นมือสองของไทยรองจากโกเมธและจะพ้นรุ่นเยาวชนในปีนี้ติดอยู่ในอันดับ 19 ของโลก คะแนนสะสม 159 คะแนน ส่วนรุ่นเยาวชนหญิง ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ 21 ของโลก คะแนนสะสม 97 คะแนนโดยมี ปภาดา คลองโปร่ง อันดับดีที่สุดที่ 42 คะแนนสะสม 59 คะแนน
พล.อ.เดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า คะแนนสะสมโลกของจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เรซซิง เป็นส่วนสำคัญยิ่งในกระบวนการคัดเลือกนักปั่นบีเอ็มเอ็กซ์เข้าชิงชัยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูร้อน 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นฐานในการคัดเลือกนักปั่นแต่ละช าติในการได้โควตาเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) ทั้งในการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์ ซูเปอร์ครอส เวิลด์ คัพ และการแข่งขันบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์โลกในแต่ละปี ซึ่งทั้ง 2 รายการล้วนแล้วแต่มีคะแนนสะสมสูงกว่าการแข่งขันระดับนานาชาติคลาส 1 ที่มีคะแนนสะสมสำหรับแชมป์แต่ละสนามเพียง 100 คะแนน ในขณะที่แชมป์เวิลด์ คัพ จะได้คะแนนสะสม 500 คะแนน ส่วนแชมป์โลกมีคะแนนสะสมสูงถึง 750 คะแนน
“นอกจากนี้การที่เราจัดการแข่งขันรายการนานาชาติในประเทศไทย เป็นผลดีต่อนักกีฬาไทยที่มีโอกาสเก็บคะแนนสะสมอันอับโลกเป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากนักกีฬาไทยคุ้นเคยกับสนามแข่งขันที่สวนกีฬากมลอยู่แล้ว และเป็นการประหยัดงบประมาณกว่าส่งไปแข่งขันที่ต่างประเทศ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือเราได้นักกีฬาสายเลือดใหม่ขึ้นมาอีกหลายคน โดยเฉพาะในอายุไม่เกิน 23 ปี และรุ่นเยาวชนทั้งชายและหญิง สมาคมกีฬาจักรยานฯ ทำงานกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโยไม่มีการหยุดพัก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมกีฬาจักรยานฯ ไม่เคยทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยผิดหวัง” พล.อ.เดชา กล่าว